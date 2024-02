Asegura Ale Gutiérrez detención de células delictivas que dejaron cabezas humanas en diferentes puntos de León

León, Gto.-Luego de que la semana pasada se registró el hallazgo de tres cabezas humanas en diferentes colonias de León, la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que las células delictivas de estos hechos fueron detenidas.

La presidenta municipal dijo que los imputados fueron puestos a disposición y será la Fiscalía de Guanajuato quien proporcione la información complementaria.

“En este hecho todos ya fueron detenidos por la Policía Municipal y fueron puestos a disposición ante la fiscalía ¿Qué quiere decir? Que estamos chambeando, están detenidos y puestos a disposición”, dijo.

“No ha escalado violencia”

Gutiérrez Campos comentó que tras la implementación de la nueva estrategia de seguridad de su gobierno los hechos violentos no han escalado, por el contrario, se ha logrado acciones positivas.

“El número de homicidios no está escalando, en estos días que se hizo el cambio, comentarles que lo que sí les puedo decir, que han sido acciones positivas es que han sido detenidas las células que hicieron ese tipo de actividades, todos están puesto a disposición”, agregó.

La alcaldesa añadió que no se pueden proporcionar más informes ya que se entorpecen las investigaciones, pero que “quien la hace la paga”.

“Poder contestar es algo muy delicado, tenemos la información de cuáles son las razones, insisto, todo ha sido investigado, todos han sido puestos a disposición y ahí están los resultados, el que la hace la paga”, dijo.

Luego de que elementos de la Policía Municipal han sido atacados por el crimen organizado en diferentes municipios del estado, Alejandra Gutiérrez aseguró que a los oficiales locales se les está protegiendo con los protocolos de seguridad que se siguen reforzando.

“Hay muchos protocolos y no es de ahora, se siguen reforzando cada vez más justamente no entiendo lo que pasa alrededor no los podemos comentar, obviamente porque son temas de seguridad y se vulnera al hacerlos públicos”.