Anuncia Alejandra Gutiérrez relevo en Seguridad; sale Mario Bravo

León, Gto.-En el marco del anuncio de la nueva estrategia de seguridad la alcaldesa de León Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció el cambio de los mandos dentro de la corporación, donde anunció que Mario Bravo Arrona deja la Secretaría de Seguridad.

"Estamos aquí para anunciar dos temas. El primero es una nueva estrategia en materia de seguridad, el segundo es también refrendar y hacer un cambio de mandos porque va de la mano una cosa con la otra", mencionó la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez.

"Quiero agradecerle a Mario Bravo por su trabajo, con dedicación y amor a la ciudad, porque es un hombre que le ha dedicado toda esta ciudad y reconocer cómo mejoró la Academia y la capacitación de los compañeros ; resaltar que, dicho por todos y por el propio secretariado que en el 2022 bajaron totalmente todos los delitos de la ciudad, hay que ser bien agradecidos y yo le quiero agradecer a Mario por todos sus servicios", agregó.

CAMBIOS IMPORTANTES

Posteriormente anunció que a partir de hoy el nuevo Secretario de Seguridad Pública será Jorge Guillén Rico, quién cuenta con más de 30 años de servicio en la Policía de León y en diversas corporaciones; así como Luis Rocha será el nuevo Director General, mientras que el subsecretario será Israel Navarro González; por su parte Mario Óscar Nava Quevedo, quién era el representante de todos los grupos especiales del municipio, ahora toma el cargo de director operativo.

"En los cuatro confiamos, en los cuatro ponemos una gran tarea de este municipio, en ustedes cuatro hay una gran responsabilidad y no están solos porque estamos nosotros aquí para trabajar de la mano con ustedes. Entendemos que la seguridad no es una tarea sencilla, entendemos que la seguridad no solamente está en sus manos por eso seguiremos trabajando todos los días para trabajar en la prevención del delito. Seguir trabajando con los ciudadanos, porque ésta es tarea de todos", dijo Alejandra Gutiérrez.

Es de mencionar que Bravo Arrona tomó la titularidad de la secretaria en junio del 2019, luego que Héctor López Santillana lo presentará de forma oficial, donde se prometió disciplina, estrategia y tecnología para reducir los índices delictivos, además de mantener una estrecha coordinación con el gobierno del estado, la Federación y ciudadanía.

Fue el primer secretario de Seguridad graduado de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, además era jefe de escoltas del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo antes de ser titular de la dependencia.

"Estoy listo y agradezco la confianza del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Héctor López Santillana, quien me ha instruido a darle seguimiento al Programa de Seguridad Ciudadana 2018-2021. Estoy seguro, que en colaboración con la sociedad, alcanzaremos el objetivo de reducir los índices delictivos; lo que nos llevará a la meta de tener un León con paz duradera", mencionó Mario Bravo Arrona en aquella ocasión.

También, señaló que trabajaría en tres líneas; Recuperar el espíritu y la disciplina de las corporaciones para que se conviertan en verdaderos órganos de proximidad; estrategia, metodología y tecnología son los elementos que se aplicarán para garantizar los resultados que la sociedad exige y la coordinación y colaboración con las instancias de gobierno y con las de la sociedad organizada, serán cruciales para lograr los objetivos planteados.

Posteriormente, con la administración de Alejandra Gutierrez se ratificó a Mario Bravo Arrona como Secretario de Seguridad Pública, donde además señalaba que con él al frente de esta dependencia los delitos habían tenido un decremento importante.

ESTRATEGIAS DIFERENTES

Ante el crecimiento de casi 100 mil habitantes en lo que va de la administración, es decir en dos años y medio, obligan que León se renueve de acuerdo a las necesidades entre las que se encuentran la seguridad, por lo cual la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana implementará nuevas estrategias.

En materia de cambio de estrategia algunas de las acciones que se realizarán es la de generar una policía rural especializada para aquellas zonas rurales que cada vez cuentan con mayor población y que sus necesidades han cambiado por las diferentes situaciones socioeconómicas de la ciudad.

"Por otro lado, también una de las cosas que más nos pide la ciudadanía es cercanía, es tener presencia en las colonias y por eso una de las peticiones que nos han hecho es reforzar con diferentes operativos, que lo estaremos haciendo, pero entre ellos también con más unidades cercanas a ellos. entonces tendremos casetas móviles más cercanas a los ciudadanos", explicó Gutiérrez Campos.

"Un tema que también no podemos hacer que no vemos es que los delitos se comenten hoy con una herramienta que todos vemos, que son las motocicletas. Y hoy tenemos homicidios en motocicletas, como robos en que utilizan motocicletas. Por eso se va a fortalecer el uso de las motocicletas y la preparación de nuestros compañeros, vamos a generar un grupo más especializado y más grande que estarán apoyados con motocicletas, no con unidades de otra naturaleza", mencionó.

Además, destacó la importancia de generar espacios seguros para las mujeres, por lo que se fortalecerán estos espacios entre los que se encuentra el transporte público.

Así mismo, señaló que tras los diversos delitos de acto impacto que se han presentado en los últimos años, se tomó la decisión de fortalecer el grupo especial táctico y aumentar el número de elementos en preparación, capacitación y equipamiento.

"Se requiere este equipo, pero si este equipo no está respaldado por un equipo que genere inteligencia y análisis de nada serviría. Por eso vamos a redoblar esfuerzos y fortalecer un grupo de inteligencia y análisis con más elementos, con más tecnología, que pueda dar información y análisis para que puedan realizar operaciones de alto impacto", explicó.

Por último se establecerá un reforzamiento en el programa “Escuela Segura” al exterior de las institución educativas.

Al término del evento, la alcaldesa encabezó un operativo de seguridad con los nuevos mandos en diferentes colonias del municipio.