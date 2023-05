AMLO debe dejar de ser activista de Morena y ser estadista para los mexicanos: Román Cifuentes

Tras las constantes declaraciones que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en sus “mañaneras”, el diputado del PAN, Román CIfuentes, dijo que “debe guardar silencio” y no meterse en el proceso electoral.

Comentó que desde Acción Nacional seguirán demandando ya que lo que hace es violar la ley electoral y al no guardar neutralidad también interfiere en un proceso democrático. En este sentido, señaló que debe dejar de ser un activista de Morena.

“Esta amenaza y estos pronunciamientos que hace de manera velada no es otra cosa más que estar interviniendo en el proceso electoral, en una cuestión que a él no le toca y entonces el señor está violentando la ley, todo el proceso democrático, no guarda la neutralidad política que debe de guardar, no se comporta como un jefe de estado, más bien se comporta como un activista y como un golpeador”, comentó.

Además, el legislador recordó cómo el presidente de México se ha referido a la Corte, a los periodistas y a todo lo que es autónomo, pues quiere que el país sea de un sólo hombre. Además de que dijo refleja un atropello a la división de poderes.

Agregó que Andrés Manuel López Obrador no está sumando a unas elecciones limpias y equitativas y está tomando recursos y hace uso de sus recursos humanos y materiales para apoyar a su “corcholata”, que incluso, señaló, que tampoco “prende”.

“Nosotros vamos a seguir presentando denuncias porque esto es una clara violación a la actividad electoral, esto es un claro atropello a nuestra división de poderes, a nuestro esquema de un poder llevar a cabo elecciones limpias, equitativas, yo creo que el señor está tomando partido, todo lo que es la estructura de recursos humanos y materiales a favor de un partido político”, añadió.

Román Cifuentes reprobó el supuesto condicionamiento de apoyos federales y dijo que lo hace porque se está dando cuenta que su gobierno fracasó tanto en seguridad con más muertes que durante los últimos sexenios, en materia de salud con la desaparición del INSABI y con más de seis millones de pobres que están migrando a la economía informal.