Reforma al TEPJF está totalmente frenada

La iniciativa a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “está totalmente frenada”, declaró el diputado federal panista por Guanajuato, Román Cifuentes Negrete.

El diputado federal afirmó, luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) el Partido de Revolucionario Institucional (PRI), y el de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que dieron marcha atrás y no apoyarán la iniciativa de la reforma al TEPJF, la cual impulsa Morena junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM):

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Yo creo que con esto se frena, no veo margen de maniobra, la dirigencia del PRI y Morena quieren rescatar esto, pero la situación es dejarle claro a la ciudadanía que es lo que sí se puede hacer y ante este mar de dudas y desinformación, y con el esquema que proponen, les decimos que bajo ninguna circunstancia se puede poner en duda que el PAN apoya la autonomía, la soberanía, la libertad de las instituciones políticas electorales y los derechos de los ciudadanos”, dijo el legislador.

Dijo que Morena no supo realizar la modificación a tal reforma y mostró abusos hacia el Poder Legislativo, “hay alguna situación que pone en duda esto, no vamos a acompañar nada, los de Morena están desesperados porque están cometiendo violaciones a la Ley, están al filo de la navaja, esto lo deben asumir como su responsabilidad, y el PAN no va a ceder ni un milímetro”.

Local Gobiernos de León y Aguascalientes buscan estar a la vanguardia

Lamentó que Morena busque que los actos anticipados de campaña ya no tengan penalización, como la promoción en bardas y espectaculares de Claudia Sheinbaum, “los actos que hacen ahorita son de promoción, de uso de recursos públicos y estar usando el cargo para estarse promoviendo, eso quieren modificar, decir que no es acto de campaña anticipada, es como ellos buscan cometer este abuso y esta especie de impunidad”.

“La ciudadanía con justa razón se inconformó y empezó a señalar que no estaba de acuerdo porque los partidos políticos no supimos comunicarlo bien y decir lo que sí era la reforma y dejar en claro en qué se tergiversó la información, nunca se buscó atentar contra la autonomía, la independencia del tribunal, se buscó evitar que se extralimitara el Ejecutivo a los poderes que le competen a los legisladores”.

Concluyó que ante la falta de claridad del Poder Ejecutivo, hizo que el PAN se retirara y el Senado tampoco apoyó una reforma que pusiera en duda la autonomía e independencia del Poder Legislativo.