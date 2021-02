Ambulantes no; establecidos sí, el 14 de febrero

León, Gto.- No podrán trabajar cerca de 600 vendedores de temporada y ambulantes durante los festejos del día del Amor y la Amistad, el gobierno de León mantendrá una estrecha vigilancia y podrá aplicar sanciones que llegan hasta los mil 200 pesos como medida que se cumplan protocolos de salud ante el semáforo rojo de actividades que rige a la ciudad.





Así fue acordado dentro de las acciones de control de la pandemia establecidas entre la Dirección de Salud, Economía, Comercio y Consumo y Fiscalización Municipal.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local León, en fase de estabilización de la pandemia

Informes proporcionados por el Director de Economía de León destacan que no habrá permisos, no se va a permitir el establecimiento de comerciante ambulante y se va a controlar la cantidad de gente dentro de plazas comerciales. “se seguirá trabajando como hasta ahora, no se va a cambiar nada y tampoco habrá permisos”.

Por su parte Fabricio Ibarra Rocha, director de Comercio y Consumo municipal, destacó que se mantendrá un estrecha vigilancia en los días previos y durante el 14 de febrero, además que en tianguis, mercados y centros comerciales se buscará controlar el flujo de personas y de familias.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local López-Gatell merece cárcel: Éctor Jaime

Descartó que como años anteriores se permita la instalación en vía pública de comerciantes de temporada y ambulantes, por la fecha en mención, ni en la Leona Vicario, ni Centro Histórico, Calzada del Arco y otras zonas que por tradición son ocupadas para llevar la actividad comercial, en ninguna zona de León. Se dijo que esta acción estima que un promedio mayor a los 600 vendedores permanecen imposibilitados para vender desde flores, tarjetas, chocolates, peluches, entre otros.

Como tal no hay una afectación a su economía pues ellos siguen laborando en tianguis y mercados en donde ya cuentan con un lugar, detalló Ibarra Rocha.