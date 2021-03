Ale Gutiérrez está firme: Guerrero Horta

León, Gto.- El presidente del CDM del PAN, Antonio Guerrero Horta, afirmó que no le interesa ni le preocupan las decisiones de otros partidos. Nosotros no somos un partido improvisado y aseguró que Alejandra Gutiérrez está firme como precandidata en busca de la presidencia municipal de León, somos un partido fuerte y unido, dijo

El líder panista en León, declaró, “nosotros no somos un partido improvisado, trabajamos en fortalecer la democracia y el rumbo del país, somos más que cualquier candidato, somos un partido fuerte y unidos, que está listo para dar batalla sabemos que la ciudadanía reconocerá los buenos resultados de los gobierno de acción nacional, pues somos un partido de los ciudadanos”.

“Morena no sabe gobernar y lo vemos en el trabajo realizado a nivel nacional, no dan una sola, no han creado las políticas públicas necesarias para sacar el país adelante, aseguró que el PAN a través de sus gobierno sigue fortaleciendo el trabajo de bien común, mediante sus propuestas legislativas, esta actuar nos avala como una buena carta de presentación, y pues si sabemos gobernar”, señaló.

En los casi 30 años de gobierno en León, recordó, “para nosotros es muy importante seguir dando continuidad para seguir construyendo esta gran ciudad que hoy por hoy es grande y fuerte en economía, en salud y entre otros temas”.

Agregó que “Acción Nacional está más fuerte y unido que nunca, le pedimos a la gente que siga con la confianza que hasta el día de hoy nos ha brindado, No les vamos a fallar, somos un partido sólido y que cree en las instituciones, somos un partido humanista, pues desde 1988 con Carlos Medina fueron puestas las bases de la participación ciudadana y las seguimos fortaleciendo en los gobiernos”.

AL PRI NO LE OCUPA

La dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI, Araceli Escobar, sobre la llegada de Ricardo Sheffield a la escena electoral dijo que “es una estrategia de Morena, que nosotros respetamos, pero no nos ocupamos de ella”.

“En el PRI León nos hemos reconstruido con la sociedad, y mostraremos que los priistas dé bien haremos una gran alianza con la sociedad leonesa para enfrentar problemas como el desempleo y la inseguridad. Los vamos a sorprender, con una nueva mayoría para revolucionar León”, señaló.

INTERESANTE LA APARICIÓN DE SHEFFIELD: PRI

Paola Aceves Flores, aspirante a la alcaldía de León por el PRD Paola Aceves Flores, la llegada del ex titular de Profeco, "Será algo muy interesante, por la figura que representa, sin embargo, sé que la sociedad leonesa no va a repetir sistemas y dará paso a propuestas innovadoras”.

A los jóvenes nos toca frenar la cultura del descarte y la indiferencia. En el Partido de la Revolución Democrática tenemos muy claro cuáles son nuestras propuestas porque hemos estado trabajando para ello, escuchando a la sociedad leonesa y conociendo sus necesidades. “Estoy firme y convencida del cambio que quiero lograr en León y no considero que la llegada de algún candidato por cualquier otro partido afecte dicha convicción", finalizó.