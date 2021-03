Desintegración familiar desborda control de coronavirus

León, Gto.- Rocío Naveja, presidenta del Observatorio Ciudadano de León, detalló que en colonias como San Miguel, El Coecillo, San Miguel, el Coecillo y León, con mayor índice constante de contagios por coronavirus, son fenómenos multicausales como la violencia en las calles y dentro del bucle familiar.

“Lo que estamos viendo es que hay fenómenos, es multicausal, sí vemos que hay diferentes elementos, esos polígonos que están como más identificados que son San Miguel, Coecillo, León I han sido, históricamente han sido tipificados como polígonos de inseguridad, se presentan homicidios dolosos hay movimiento de narcotráfico, por lo menos de narcomenudeo, es un tema de consumo, es un tema de integración familiar que no ha sido atendida y que hoy es un tema desbordado porque vemos cómo se van aliando diferentes factores, para que esta sociedad no sea capaz de identificar la gravedad la problemática del contagio, de no darle interés al otro, ni siquiera así mismo, de no preocuparse de llevar el contagio a la casa y asumirlo con toda responsabilidad”.

Agregó que “todo mundo sabemos lo que significa el Covid-19, todos, yo creo que esto es un tema de mover conciencias nuevamente, porque el tema de valores, cuando tu eres una personas de civismo, respeto de justicia sí entiende que el hablar del derecho, que el derecho termina cuando empieza el tuyo y esos conceptos básicos de cultura, no lo estamos entendiendo y entonces me despreocupe”

CIVISMO, RESPONSABILIDAD Y VALORES

Rocío Naveja reflexionó sobre las problemáticas que acontecen en la colonias con mayor contagio “¿qué pasa en el interior de los hogares, por qué tantas llamadas de violencia familiar al 911?Algo está pasando, algo se está descomponiendo que la misma sociedad no está siendo capaz de identificar y que el punto último es reflejo del Covid-19, es la última medición para entender que es un tema muy ciudadano es un tema de nosotros, donde tendremos que hacer un ejercicio de rescatar el civismo, la responsabilidad y el compromiso para el otro son temas de valores”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Anuncian quinta etapa de alumbra León

El Observatorio Ciudadano de León detalló que Jardinez de Jerez tiene 25 casos activos, León I con 25, León II con 24 casos, Villas de San Juan con 23, Centro con 21, Villas de la Luz con 19 Ciudad Satélite con 19, Vista Hermosa con 16 , Obregón con 15 y Coecillo con 14.

La titular del OCL comentó que estas zonas “sí ya están identificadas, la Secretaría de Salud, desarrollo social, organizaciones civiles, ya sabemos a dónde podemos ir a trabajar en estos siguientes tres meses en una meta corta y más que la autoridad da muestra de querer sumarse, pero solos no pueden son unos cuantos comparados con los millones que somos nosotros y por más que se muevan no va a ser posible, sí en este foco, nos da luz de que ahí hay que trabajar, trabajar en diez colonias para no afectar a 3 mil 995, ese es el gran reto y creo que lo podremos lograr, hay que hacer un trabajo más fuerte ciudadano”.