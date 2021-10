Al son de cumbias más de cinco mil sonideros peregrinaron al encuentro de la Virgen Morena

León Gto.- Bailando al ritmo de cumbias, poco más de 5 mil sonideros provenientes de diversos estados de la zona bajío participaron en la tradicional peregrinación a la Virgen de Guadalupe en León. Partieron del Arco de la Calzada hasta el Santuario ubicado en la colonia Obregón.

Con micrófono en mano, vestimentas holgadas y un ambiente de baile, sonideros de León, San Luis Potosí, Puebla, Toluca y el Estado de México, comenzaron a reunirse desde las 9 de la mañana en las instalaciones del parque explora, posteriormente cerca del mediodía emprendieron su caminata por las calles de león hasta llegar al Arco de la Calzada.

Una vez que estuvieron en este emblemático arco, esperaron a otros sonideros más y continuaron su recorrido por la calle Francisco I. Madero, se desviaron para tomar la calle Pedro Moreno y finalmente por Álvaro Obregón hasta llegar al Santuario de Guadalupe.

Durante el recorrido por céntricas calles como Francisco I. Madero, Pedro Moreno y finalmente por Álvaro Obregón para toparse frente al Santuario de la Morenita, las bocinas retumbaban con saludos y música a todo volumen, al mismo tiempo que la misma peregrinación ponía en ambiente a las personas que les sorprendió esta marcha de fe.

Niños, niñas, jóvenes y hasta adultos mayores acompañaron a los sonideros hasta el Santuario, una vez que se llegó al templo, agradecieron a la Virgen de Guadalupe por todo un año de trabajo y bendiciones.

“Tengo 27 años en el movimiento sonidero a parte mi hermano tiene más tiempo, yo seguí la tradición, participar en esta peregrinación es lo mejor, el motivo principal es dar gracias a la virgencita que nos permite trabajar en todos los eventos, que la gente nos contrate y también hay que agradecer a toda la gente que nos sigue en cada evento”, mencionó con entusiasmo Luis Enrique de Sonido Luz de Luna.

El contingente fue escoltado todo el tiempo por agentes de Tránsito Municipal y algunas vialidades fueron cerradas temporalmente mientras pasaba esta peregrinación que celebra seis ediciones ininterrumpidas.

No faltaron las transmisiones para llevar todo el ambiente también a sus respectivas redes sociales, donde los fanáticos y seguidores de este movimiento se hicieron presentes de forma virtual, mandando sus saludos para que fueran comentados durante el recorrido.

De acuerdo con los organizadores se registraron de cinco a seis sonideros por colonia, más todos los sonideros foráneos que participaron en esta tradición del movimiento; “esto es una peregrinación de fe hacia la Virgen de Guadalupe ya que la mayoría de grupos y sonideros somos creyentes de la Virgen, es una forma de nosotros agradecer y decir que aquí estamos, pero más que nada eso es fe, no estamos exigiendo ni pidiendo nada, es solo un acto de fe por agradecimiento a nuestro trabajo”, mencionó Sergio Collazo de Sonido Chequis.

Cabe mencionar que estos grupos sonideros fueron de los sectores más perjudicados a causa de la pandemia, “ha crecido mucho los sonideros, no como se debería, lo que pasa es que los sonideros nos tienen en un muy mal concepto de pleitos y peleas, tenemos una muy mala reputación, pero no es así, aquí vienen familias, niños, personas de la tercera edad, es un ambiente muy diferente, que si nos ven diferente, si pero, tratamos de crecer cada vez más el ambiente, pero no se puede crecer como se debería, hay otros ámbitos como las bandas, los grupos, ellos crecen a pasos agigantados y en el ambiente sonidero no se pueden hacer esos crecimientos por cómo nos tienen catalogados” concluyó Sergio Collazo.