¡Ahorita no! Descarta López Santillana regreso de aficionados al estadio León

El Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana, descartó que en Semáforo Estatal para la Reactivación en color amarillo los aficionados vuelvan a ovacionar a la Fiera desde las gradas del estadio León y aseguró que el regreso dependerá la inmunización de los leoneses. “Ahorita, ahorita, no”

Dijo que tanto como el retorno a las butacas del estadio, como el retorno a las aulas de clases, dependen de un color verde y del biológico contra SARS- Cov-2. “Todavía estamos dependiendo de cuándo lleguen las vacunas, yo esperaba que el Informe, el gobernador pudiera haber hecho algún anuncio, pero está siendo cauteloso ante la falta de información precisa de la federación, así que la posibilidad de regresar a estadios, como la posibilidad de regresar a escuelas, tiene que ver mucho con la vacuna y la posibilidad de ingresar a un semáforo verde”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local CCEL destaca la seguridad inteligente que hay en Guanajuato

Por la mañana del viernes, el ejecutivo estatal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo adelantó que el cambio en el semáforo se informaría por la tarde y que ello implicaba que los estadios de fútbol -León y Celaya- ya podrían albergar a aficionados en las gradas, siempre y cuando cumplan los protocolos tanto sanitarios como los que exige la Federación Mexicana de Futbol.

Sobre ello, el alcalde dijo que “el gobernador abría la expectativa de que cambiáramos a semáforo amarillo y me preocupa porque la gente es daltónica y hay que cuidarnos, la solución no va estar con el semáforo, va estar con las vacunas”, haciendo referencia a que los ciudadanos no se comportan como marcan cada uno de los colores con sus restricciones.

Agregó que no sólo el estadio seguirá cerrado. “Hasta que tengamos entonces la certidumbre de saber cuántas vacunas van a llegar y a qué ritmo se va a vacunar, se podría estar hablando de la autorización de eventos de carácter presencial, en el mejor de los casos pudieran darse algunos aspectos muy muy reducidos con menos aforo”.

López Santillana reiteró su preocupación por las fechas críticas próximas, en las que se pudiera presentar una tercera etapa con cifras muy altas de contagios de coronavirus.

“Ahorita, ahorita, no”, respondió sobre la apertura del estadio León y explicó que “tenemos que fortalecer nuestras medidas de aquí hasta Semana Santa, tenemos dos fechas críticas por delante, el fin de semana largo que se va a dar el 15 y los festejos religiosos de Semana Santa y Semana de Pascua, si volvemos a generar el mismo comportamiento que vimos en las fiestas decembrinas vamos a tener un nuevo rebrote, sin nos portamos bien podemos ir transitando hacia semáforo verde, pero depende mucho de la colaboración de la gente”.

En la conferencia del jueves, Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal de León comentó que la decisión de no abrir o no el estadio León, no es del municipio, sino de autoridades estatales y en el mismo sentido del alcalde, afirmó que por ahora no es recomendable permitir aficionados en las tribunas.

“Nosotros nos mantenemos todavía sin hacerlos y esto porque las condiciones que tenemos todavía no son la indicadas; estaremos atentos al comportamiento de los contagios, de la propia pandemia y esto será evaluado finalmente por un Comité Estatal, nosotros como municipio no decidimos si se apertura o no, estaremos alineados a la determinaciones que haga el consejo estatal, por el momento sí puedo decir que no existen condiciones para poder aperturar el estadio al público”, finalizó.