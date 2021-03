CCEL destaca la seguridad inteligente que hay en Guanajuato

Desde el punto de vista empresarial, el tema de innovación en materia de seguridad, que destacó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez en el 3er informe de gobierno, “es importantísimo” dijo Luis Gerardo González García presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

El uso de la inteligencia estratégica como fue anunciado con el uso de drones y helicópteros, “genera información necesaria que es analizada en una base de datos e investigación para un control y administración de acciones de prevención y combate al delito con inteligencia”, aseguró.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Reconoce León Agradecido a 245 elementos

“Ahora desde la video seguridad aérea, se pueden identificar perfiles y placas, que establece una nueva forma de ser más preventivos ante la comisión de los delitos o en su lugar generar acciones que faciliten la captura del transgresor”, como ya fue mostrado durante la rendición del tercer informe de gobierno del Lic. Diego Sinhue Rodriguez Vallejo.

“Considero, dijo que es este el futuro de la seguridad para cuidarnos, aunque debiera de ser la educación en los valores la principal estrategia para evitar que se tenga que detener a la gente y no con medidas coercitivas”, expresó el líder empresarial

“Lo cierto es que en Guanajuato tenemos una seguridad inteligente, que abonará a que los delincuentes busquen cometer sus fechorías en otras zonas, pues sabrán que será más difícil para ellos el poder obtener resultados en sus delitos”. En realidad es una gran inversión y festejo que a través del uso de herramientas de primer nivel que puede garantizar la seguridad patrimonial de nosotros en calles, “pues ya hemos percibido una disminución importante en el tema de inseguridad en Guanajuato, salvo los delitos de alto impacto”, aseguró Luis Gerardo González.

“La realidad es que hay más capturas en el tema de narcomenudeo, esto quiere decir que se está trabajando más y no que haya más drogas. En el entorno nacional se ha notado que se ha capturado menos drogas o igual si lo hacen y no lo están publicando”, comentó.

Es el tema de la drogadicción, es algo en donde quedamos a deber mucho a la sociedad y no es culpa del gobierno sino del mismo cuidado que no estamos atendiendo en las familias, casas y negocios, que hacemos para que la agente no tengan que caer en las drogas, pues es un problema social muy importante que tenemos.

Yo sí creo que con el C4 León y el C5 en el Estado de Guanajuato están preparados para tomar la información, analizarla y actuar en consecuencia, indicó para finalizar el líder de los empresarios en esta ciudad.