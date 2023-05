Ahora sí ya no pagaremos los 12 pesos: usuario de transporte público

León, Gto.- Con gusto, Isabel González tomó la oruga la mañana de este martes, se dirigió de su casa ubicada en la colonia Valle de León a la central de transferencia del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de San Jerónimo desde temprana hora para comprar una tarjeta general Pagobús.

Desde hace más de un año le dejó de funcionar porque se dañó el chip, y durante todo este tiempo tuvo que pagar el pasaje completo, además de lidiar económicamente con el incremento a la cuota del transporte público que se dio en febrero en León.

Diario paga al menos dos pasajes, de ida a su trabajo y de vuelta, lo que representa un porcentaje importante de su salario mensual para el transporte y su movilidad dentro de la ciudad.

“Para mí y mi familia si nos ayuda mucho ahorrar este peso porque no es un peso, es un peso en el transporte, pero usamos dos camiones al día o a veces más y si lo sumas a la semana o al mes ya es algo que uno se puede comprar porque los salario están muy bajos y el camión no, por eso no queríamos que lo subieran y luego tenerlo que pagar todo pues no, lo bueno es que ya ahora sí ya no pagaremos los 12 pesos”, dijo.

Apenas esté lunes la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció durante su rueda de prensa semanal en la Presidencia de León que ya había tarjetas generales luego de que el presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, anunció que se tardarían al menos dos años en llegar derivado de que no había microchips.

Sin embargo la alcaldesa dijo que pese a que ya hay tarjetas, no habrá para todos al menos en esta primera instancia y que se irán repartiendo conforme vayan llegando.

Además fue enfática en que van a vigilar muy de cerca que no haya revendedores de las tarjetas, ya que han detectado que algunas personas las compran para luego venderlas más caras y dejan al resto de la población descubierta.

La venta ya arrancó este martes en las siguientes transferencias: San Juan Bosco, San Jerónimo, Delta, Timoteo Lozano, Maravillas, Santa Rita, Ibarrilla, Madre Tierra, Portales.

Por su parte, el Organismo Administrador de Pagobús informó que para realizar la venta, será necesario presentar su identificación oficial con fotografía (INE).

Únicamente se podrá vender 1 (una) tarjeta por usuario, es importante evitar el acaparamiento y la reventa que afectaría una vez más la adquisición de esta tarjeta. De esta manera reiteramos nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios”. citó en un comunicado de los transportistas.

En cuanto a las tarjetas preferenciales (Menores de 12 años, estudiantes, tercera edad, gratuidad, capacidades diferentes) “les comunicamos que tenemos el abasto asegurado, por lo que los usuarios con estos perfiles pueden acudir a cualquiera de nuestras sucursales a realizar sus trámites correspondientes sin mayor problema”.