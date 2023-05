Retrasos en el transporte público de deben a que las vialidades no han crecido en la misma proporción

León, Gto.- El presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor, dijo que el retraso de las unidades del transporte público se debe a que el flujo de vehículos en el municipio ha crecido de manera desproporcionada y las avenidas siguen igual.

Comentó que hasta el último censo se dio a conocer que el número de autos privados que circulan en León es de 700 mil unidades, más las 110 mil motocicletas que viajan de manera oficial además de otros medios de transporte como las bicicletas.

“En el tema de los traslados tienen toda la razón los usuarios, se ha incrementado porque tenemos una desproporción en el crecimiento de vehículos particulares también de las motos y de las bicicletas”, dijo.

En este sentido, el empresario añadió que las vialidades no han crecido en la misma proporción y esto genera un caos vial, pues dijo que “las orugas no vuelan, no son chapulines”.

“Sin embargo las vialidades no han crecido en esa misma proporción, entonces qué pasa con esto, traes un caos vial, generas un estacionamiento a la hora de la hora pico y evidentemente ahí vienen los retrasos, o sea, a la hora del tráfico, los camiones no pueden brindar, no vuelan, son orugas no son chapulines, incluso lo decimos hasta en todo de broma”, agregó.

Comentó que otra de las problemáticas que no le ayuda a la disminución de los tiempos es que los comerciantes tienen secuestradas hasta un 80% las avenidas primarias.

“Otra cosa que no nos ayuda es que prácticamente el 80% de las vialidades primarias están secuestradas por gente que se estaciona, gente que hace maniobra como una persona que pone un puesto de tacos y se estacionan ahí o alguien que saca los muebles para venderlos o una llantera que echa talacha ahí, entonces esto también viene a estrangular mucho las vialidades y ahí el usuario tiene toda la razón”, dijo.

Aseguró que, si el municipio cumple con su parte de limpiar las avenidas, los tiempos del transporte público mejorarían hasta un 50% y que es algo que ya se están trabajando con el gobierno municipal de León.