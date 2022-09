Agua para guanajuatenses es tema de voluntad política: Ismael Plascencia

El presidente de la Concamin en el Bajío, Ismael Plascencia Núñez, dijo que el proyecto del agua para Guanajuato es un tema de voluntad política. Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Jalisco, el empresario hizo un llamado a la federación: “necesitamos que a los guanajuatenses nos atiendan también”, aseguró.

“Sabemos que el gobierno del estado ha estado pidiendo las reuniones para que esto se esté dando, ya vimos que se reunión con el gobernador de Jalisco y va para adelante El Zapotillo, que bueno que los jaliscienses tengan eso, pero ¿Qué necesitamos? Que a los guanajuatenses nos atiendan también”.

“Hacemos un llamado al presidente López Obrador para que realmente se atienda el tema del agua aquí en León así como lo hizo en Jalisco (...) Es tema de voluntad política definitivamente, si no se han podido reunir es por una causa u otra ojalá que esto ya suceda”, aseguró.

Ismael Plascencia aseguró que no sabe si se trata de un castigo de la federación para Guanajuato “parece que fuera, pero no lo sabemos porque al final de cuentas aquí no nos llega prácticamente nada”, comentó.

Hizo un llamado también al gobierno del estado para que esto pueda avanzar ya que en otros estados también como Nuevo León ha avanzado y precisamente es para evitar estar como dicha entidad con el tema del agua “para entonces tomar cartas en el asunto sino preverlo, en lugar de ser reactivo ser proactivo”, agregó.

En cuanto a la construcción de la obra que está parada en la carretera León Silao, dijo “realmente no sabemos si tienen razón o no la tienen o si tienen esto organizado esto en la SCT o no, yo no te puedo platicar algo de lo que desconozco ¿Qué debería de haberse hecho? Tener todo arreglado, esperemos que así haya sido y que sea un malentendido”.

Dijo que espera que el gobierno del estado ya tenga un plan b para la movilidad de los conductores que circulan por ahí ya que es una de las carreteras más demandadas del país.