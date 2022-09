Siembra de temporal está por desaparecer en San Felipe

León, Gto.- Campesinos de San San Felipe Torres Mochas abandonan el campo en busca de otras oportunidades laborales debido a la sequía y falta de agua.

La mayoría de las tierras que son utilizadas para sembrar cebada, maíz y avena se han dejado perder por sus propietarios a falta de temporal, la siembra se echa a perder y ya ni el gasto que hacen para que no se produzca ni un solo grano.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dichos terrenos están ubicados pasando Vergel de la Sierra; algunos de sus propietarios han sembrado por segunda vez sin tener suerte, y otros esperan que aunque sea antes de la primera helada que se tiene contemplada para el 29 de septiembre se dé cebada para no perder más de lo que invirtieron.

Al ser desmotivante el panorama, prefieren ya no “gastar su tiempo” y mejor buscar otro oficio o de plano emigrar a Estados Unidos para aportar a la economía en su hogar.

“Aquí son pocos los que siembran, los que lo hacen son las personas que tienen agua y dinero para pagar pipas, las tierras van dejando de ser fuente de vida y se están convirtiendo en terrenos llenos de maleza”, mencionó J. Silvestre.

Añadió que por consecuencia no hay alimento para darle de comer lo cuál la mayoría de las comunidades venden su ganado ya que la zona se caracteriza por la escasez de agua.

Local Inician preparativos para la Feria Estatal de León 2023

“Vendí tres vacas ya nada más dejé mis caballos porque es muy difícil mantenerlos, ni modo así es aquí, no hay agua y por lo mismo no hay alimento, se batalla, no es que no le dé sentimiento al contrario hasta se descansa de estar pensando en cómo alimentar a los animales”, dijo Juan García, vecino de la comunidad Santo domingo.

Dio a conocer que a la semana compraba 10 pacas de alfalfa para alimentar a tres toros y dos caballos, la paca tiene un costo de 150 pesos con un peso aproximado de 30 kilos y a veces invierte en comprar pipas de agua porque toman alrededor de 40 litros cada animal al día y al ver que las lluvias eran nulas decidió traspasar su ganado a causa del encarecimiento del alimento.

En el mundo se desconocen con precisión las causas que originan la sequía, pero se admite que en general se debe a alteraciones los patrones de circulación atmosférica, que a su vez los ocasiona el calentamiento desigual de la corteza terrestre y de las masas de agua, manifestado en fenómenos como El Niño, también la quema de combustibles fósiles, deforestación, el cambio de uso de suelo y actividad antropogénica contribuyen a la modificación atmosférica y con ello a los patrones de precipitación, según el artículo denominado “Sequía, un problema de perspectiva social y gestión”, escrito por Israel Velasco, Leonel Ochoa y Carlos Gutiérrez.

En cambio, el Sol de México publicó una columna titulada “Los datos del campo”, escrita por Nuvia Mayorga en donde se informa que México cuenta con 32.4 millones de hectáreas destinadas a la cosecha de las cuales el 21 por ciento cuentan con riego y el 79 por ciento restante depende de las lluvias para mantener la cosecha en pie, con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2017).

Otro dato es que el 19.5 por ciento de la superficie que cuenta con riego es propiedad mayoritaria de grandes productores, en cambio el resto es propiedad de pequeños y medianos productores.

Además, el Atlas Agroalimentario publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), señala que la entidad tiene un papel relevante a nivel nacional en su aportación agroalimentaria para México, en el que de 71 productos, participa de manera decisiva en 26 de la canasta nacional con brócoli, lechuga, cebada grano, agave,maíz grano, alfalfa verde, avena forrajera por mencionar algunas.

Y los impactos de la pérdida de producción agrícola es recesión en la tasa de crecimiento económico regional, pérdida de ingreso de productores, comerciantes, transportistas, aumento en la demanda de energía, daño a ecosistemas, erosión y pérdidas de suelo, degradación de la calidad de agua y aire, degeneración de paisaje en el ámbito social escasez y calidad de alimentos, problemas de salud, conflictos entre usuarios y sectores del agua, baja calidad de vida e inestabilidad social, marginación hacia áreas urbanas o extranjera, aunque paradójicamente durante sequía también hay quienes signifique ganancias.