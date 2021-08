Agradece Denisse detención de presuntos homicidas de su madre

Moroleón, Gto.- Alma Denise Sánchez Barragán agradeció al estado, a través de su cuenta de Facebook, por la detención de dos de los homicidas de su madre; la alcaldesa electa señaló que su hermano, quien estuvo presente con Alma Rosa Barragán en el momento del asesinato el pasado 25 de mayo, reconoce plenamente a los presuntos responsables.

Asimismo en entrevista a medios locales en el municipio de León, durante el Congreso para ediles elector, dijo que: “decir que no me da miedo sería engañar”, recalcando que el Estado la sigue apoyando con Seguridad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Policiaca Detienen a los presuntos asesinos de candidata en Moroleón

Alma Denise comentó que: “Fue un acto cobarde que nos robó a una gran mujer que siempre hizo el bien… A nombre de mi familia, de Moroleón, y de todas las personas que pedimos justicia desde lo ocurrido, quiero agradecerle al Gobernador y a la Secretaria de Gobierno, Libia García, sus atenciones y el trabajo incansable que han hecho para aclarar lo ocurrido y hacer justicia”, comentó.

Dijo que vienen tiempos mejores para Guanajuato, “todos los que aquí vivimos, desde Moroleón trabajaremos muy duro por ello, hoy estamos más seguros y como gobierno municipal, haremos lo propio para siempre hacer equipo por nuestra gente y su tranquilidad”, aseguró.

Decir que no me da miedo seria engañar

Alma Denise Barragán dijo que por ahora la siguen apoyando por parte de Gobierno del Estado en su seguridad, agregó que con la detención de los presuntos responsables del asesinato de su madre está satisfecha, ya que han hecho un excelente trabajo.

“Lo que siento es más confianza, la verdad te diría que el coraje, y eso nunca lo tuvimos, la verdad siempre tuvimos mucho perdón. Mi hijo me decía: mamá pero si Diosito no cuidó a mi abuela pues yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y por algo Él está con ella, nos guía de la mano y estamos para echarle ganas. Miedo, como todo ciudadano, porque es un momento delicado también en el país en términos generales, decir que no me da miedo sería engañarte”, aseguró.

No pensó en dejar el cargo

Para finalizar la alcaldesa electa de Moroleón dijo que nunca pensó en abandonar el cargo de alcaldesa, “fue algo difícil, no pensé en no tomar el cargo, pero fue una situación muy complicada. Vamos a gobernar como la gente quiere, con seguridad, como lo mencionaba el gobernador, dando oportunidades de trabajo, dando acceso a empresarios que quieran invertir con nosotros”, finalizó.