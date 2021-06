Afecta a sectores falta de insumos: Coparmex

León, Gto.- El paro de tres días de General Motors de Silao, debido a la falta de componentes electrónicos (semiconductores), se puede reflejar en empresas de otros sectores productivos del país y a nivel internacional por la falta de materia prima, explicó el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) León, Héctor Rodríguez Velázquez.



“Esto pasa a otras industrias, hay gente que se dedica a la transformación de algún producto, inclusive algún derivado del petróleo, plásticos o cosas así que están batallando para tener la materia prima”, dijo.

El empresario mencionó que el panorama es similar en muchos sectores porque necesitan insumos por ejemplo en el caso de los pantalones, las bolsas, los lápices, entre otros.

“Cuando te falta algo en tu cadena de suministro te afecta tu cadena de producción y tienes efectos posteriores de otro tipo, al grado de no vender”, reconoció.



Actualmente por ejemplo el acero es bastante y esto afecta a la construcción, porque se demanda en otras partes y suben los precios.



“Es un tema de la oferta y la demanda que se junta de alguna manera con el efecto Covid ha provocado en todos los ámbitos”, explicó.



Dijo que en esta situación inciden factores internacionales y no se puede hacer nada a nivel nacional, regional o local, pero que los empresarios esperan se regularice lo antes posible sobre todo para que no se vean afectadas las industrias del país y especialmente de Guanajuato.

“En cualquier negocio cuando se ve alterada tu cadena de suministro tiene consecuencia de manera general, afecta a la empresa y es una cadenita, si no tienes que vender, no puedes cobrar, no tienes dinero se te empieza a complicar”, finalizó.