Paro técnico de GM traerá más problemas: Ismael Plascencia

El paro técnico que la planta de General Motors de Silao tiene por segunda ocasión, debido a la falta de semiconductores, es grave porque afecta a otras empresas, consideró Ismael Plascencia Núñez, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) Bajío.

Por desgracia esto sucede mucho no sólo en el sector automotriz, sino en la industria curtidora, del calzado, inmobiliario, entre otros.

Reconoció que es lamentable y no hay mucho que se pueda hacer desde aquí, es un proceso muy largo para poder buscar nuevos proveedores que no tengan problemas.

“Es grave y lamentable porque esto causa que el empleo no se esté generando como se espera y que sigamos sin recuperar los empleos que se perdieron el año pasado”, lamentó.

El empresario explicó que en el caso de la industria automotriz es peor porque alrededor de ella hay muchas industrias como Toyota y otras.

“Es un problema mundial a final de cuentas y es preocupante porque ya van varios meses y por lo que se ha visto, probablemente se lleve todo este año para regularizar la situación de los insumos”, explicó.

Considera que la situación no sólo podría afectar al estado sino a muchos otros estados que tienen plantas de la industria automotriz, sobre todo en el tema de derrama económica, aunque es un problema generalizado en muchos sectores.

Con respecto a que los empleados de General Motors recibirán el 50% de su sueldo, dijo que no hay otra manera y los trabajadores tienen que llegar a acuerdo con los fabricantes de vehículos, sobre todo por la situación mundial, finalizó.