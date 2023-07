Adultos mayores saturan Banco Bienestar

Los adultos mayores que cobran su pensión Bienestar en el municipio de León, saturaron los cajeros por miedo a perder su depósito otorgado por el Gobierno Federal.

De acuerdo a los leoneses que estaban formadas en la fila, el apoyo económico se emite al bimestre lo que ocasiona confusión ya que para brindar mejor atención a derechohabientes, el depósito bancario se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, su temor es dejar pasar más días del que le corresponde el pago y que su dinero ya no esté en la cuenta bancaria.

“Estamos formados y la fila depende de la letra que inicie el apellido. Hay personas que no cobraron cuando le correspondió y por lo tanto hacen otra fila por eso se ve saturado. Siempre venimos, no vaya hacer que por no cobrar luego me roben mi dinerito”, comentó Adrián.

Por otro lado, Margarita y Carmela expresaron que siempre son puntuales en sus cobros debido a que tienen que pagar la renta pero no todos cajeros funcionan y tienen que estar buscando dónde cobrar, por ejemplo, este miércoles el cajero de Villas de San Juan no contaban con luz tuvieron que acudir al Banco Bienestar ubicado en calle Egipto.

“La renta no perdona, y ese apoyo que me da el Gobierno Federal es para pagar la mensualidad por eso no puedo dejar de venir a retirar mi dinero”, comentó Margarita.

Faltan más Bancos Bienestar

A pesar que hay tiendas de autoservicio donde se puede comprar mandados, las personas prefieren su efectivo por lo que piden a la instancia competente más Bancos Bienestar.

El superdelegado de Programas Sociales del Gobierno Federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez informó que se abrirán dos nuevas sucursales en las comunidades La Reserva y San Juan de Otates aunado a las cuatro con las que ya se encuentran en la ciudad.

Los derechohabientes indicaron que se necesitan más bancos ya que los cuatro existentes no son suficientes para la cantidad de personas que cobran una pensión, independientemente del día que retiren el efectivo porque los cajeros se saturan y la mayoría llega al banco en taxi porque viven en zonas retiradas.

“Andamos en taxi porque no tenemos quien nos lleve a cobrar y mientras más temprano lleguemos, mucho mejor porque luego los cajeros ya no tienen dinero, se va la luz o no funcionan y debemos trasladarnos a otro y no conviene pagar tanto pasaje”, dijo Matías.

El pago en efectivo de este bimestre es del 4 al 31 de julio pero se puede cobrar después de la fecha y no se pierde el dinero en efectivo.