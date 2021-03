Actores del viacrucis de Chapalita no ensayaron

León, Gto.- Miguel Ángel Vargas es coordinador del Viacrucis de Chapalita y participa en la tradición de su barrio desde hace más de dos décadas. La pandemia por coronavirus trastocó la representación de Cristo hacia el Gólgota, aunque las autoridades y el semáforo epidemiológico lo permitieran, los actores tienen desconfianza de salir pues algunos han perdido familiares.

Ángel Vargas comentó que luego de que el año pasado cuando se canceló esta celebración en este no hay fecha ni para los ensayos. “No nos vemos como cancelados, mejor dicho no tenemos nada planeado por lo mismo de la pandemia y el semáforo ahorita que cambió a naranja”.

Dijo que contactaría a sus compañeros. “Vamos a ver si hacemos algo simbólico o algo que nos permitan las autoridades hacer, por lo que resta estamos prácticamente a un mes vamos a ver que se puede hacer”.

“También es mucha cuestión de la decisión de nuestros compañeros, se tienen que cuidar no sé cuáles sean sus posibilidades de ellos o no haríamos nada, lo más importante ahora para realizar algo es ver como se encuentran ellos de salud”, comentó Vargas.

El coordinador de una de las representaciones más cruentas y rudas de León dijo que todo depende sus compañeros y que si algo pudiera realizarse sería figurativo. “Como somos un grupo independiente que no trabajamos directamente con una parroquia, la Arquidiócesis nos apoya , pero no es responsable del acto, del evento, siempre se busca el apoyo de las autoridades con oficios para cerrar las calles, se les pide el sello para realizar el evento pero no sabemos sus respuestas ahora. Lo único que tenemos es el cambio de semáforo, sobre esa pequeña instancia vamos a buscar primero el apoyo de mis compañeros y luego buscar el apoyo de nuestras autoridades pero en este caso, si se pudiera, sería algo simbólico”, dijo Miguel Ángel.

Pero aún con semáforo amarillo, lo ve complicado y es que el Covid-19 ha pegado en las familias de esa zona. “En realidad no, para cada uno de nosotros fue imposible ensayar; en enero se les estuvo hablando, pero los compañero desgraciadamente tuvieron fallecidos y la verdad por lo delicado de la situación lo vemos complicado; quizás si cambia el semáforo amarillo se me hace que es más permisorio”.

La decisión está en cada uno de sus compañeros y que con un cierto número podría llevarse a cabo la representación. “Depende de los compañeros y aunque nos den los permisos, si los compañeros no tienen la confianza para salir hacer la representación, estaría más en duda, con unos diez integrantes, desgraciadamente tuvieron la pérdida de un ser querido vamos a tratar de hacer algo por fe más que nada que por el evento”.

“Sí hubo un tiempo muy delicado, sin embargo la gente tiene su capacidad para llevar las cosas y echarle ganas, estuvo pesadillo un tiempo, ahorita se ha calmado”, contó Miguel sobre la pandemia en la colonia Chapalita

