Llama alcalde a evitar la tragedia de las fiestas

León, Gto.- Ante la cercanía de las vacaciones de Semana Santa, el alcalde de León hizo un llamado a la ciudadanía. “Evitemos que se repita la tragedia derivada de un relajamiento en las medidas, que observamos durante las fiestas decembrinas”.

López Santillana advirtió que la “pandemia aún está lejos de terminar y mientras no llegue la vacuna a una mayor parte de la población, los leoneses debemos seguir cuidándonos”.

"No hay adversidad que no podamos vencer. Está en nuestro ADN, vienen tiempos mejores y continuarán los apoyos para las y los leoneses. No permitamos que permee el desánimo, ni el enojo, hay que mantener la esperanza", agregó.

Sin precisar los apoyos para las siguiente semanas o meses, el presidente municipal destacó lo realizado durante la pandemia, como apoyos económicos, programas como León Oxigena, la aplicación de pruebas para detectar coronavirus, la protección de empleos.

“A un año de la llegada de la pandemia León sigue de pie, avanzando y mirando hacia delante gracias al esfuerzo y colaboración de nuestra ciudadanía, porque unidos es como hemos podido hacer frente a esta dura prueba”.

Y recordó que con la llegada del nuevo virus a la ciudad, se implementaron tareas de desinfección en distintos espacios públicos. “Mantuvimos las medidas de higiene en las unidades de transporte público, los arcos desinfectantes en las terminales del SIT y nebulizaciones constantes en camiones, plazas públicas y mercados”.

Otras de las medidas de actuación, fueron los test SARS-Cov-2. “Aplicamos más de 30 mil pruebas para detectar Covid-19 y continuamos con el programa León Oxigena, ahora con la facilidad de agendar una cita en línea; anunciamos la llegada de una empresa de oxígeno medicinal que muy pronto entrará en operaciones para garantizar el abastecimiento en toda la región de este vital insumo, además de la distribución de material y equipo sanitario, así como la condonación en el servicio de agua”.

Resaltó programas como Corazón de León para llevar alimentos a las familias y comentó que “León Contigo otorgamos apoyos económicos a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicio, además de la puesta en marcha del programa de empleo temporal tanto en la zona urbana como en la rural”, con una inversión que “suman a la fecha casi 600 millones de pesos y logramos la protección del empleo de más de 86 mil personas”.

Finalmente anunció que “en apoyo a la economía de nuestras familias, continuaremos con los programas de vivienda para todos, con la entrega de calentadores, construcción de cuartos adicionales y techos dignos”.