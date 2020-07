Acopia SIAP 5.5 toneladas de pilas en lo que va del año

León, Gto. En lo que va del año se han acopiado 5.5 toneladas de pilas en los diversos puestos que ha colocado el Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP).

El director José Roberto Centeno Valadez, señaló que “cada año acopiamos 15 toneladas; con la participación ciudadana podemos ir erradicando que se depositen en el relleno sanitario”.

El organismo ha destinado más de 300 puntos de acopio en tiendas de conveniencia, oficinas gubernamentales, institutos educativos y algunas empresas.

Las pilas que se desechan en estos contenedores son baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio, Pilas alcalinas (AA, AAA, C, D, y botón varios tamaños), Pilas de níquel-cadmio (AA, AAA, C y D), y Pilas de litio (AA, AAA, C, D y botón, varios tamaños).

Las baterías cuentan con metales pesados como mercurio, plomo, cadmio, y zinc que resultan ser componentes tóxicos que pueden provocar daños al entorno y a la salud.





El programa del SIAP consiste en el acopio, recolección, almacenamiento temporal y traslado de las pilas y/o baterías al sitio para su reciclaje, a fin de darles un tratamiento adecuado conforme a la normatividad ambiental.





Una vez que los residuos se recolectan de los puntos de acopio se llevan a un área para su acopio temporal, para posteriormente ser trasladados a la empresa que les dará el destino final adecuado y evitar contaminantes en el medio ambiente.