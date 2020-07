La trágica fórmula en León

León, Gto.- Con el constante aumento en contagios de coronavirus y las muertes masivas todos los días de leoneses, aunado a la falta de personal médico, la pandemia en León está a punto de salirse de la manos, afirma Liz Jovanna Martínez, presidenta del Colegio de Internistas de este municipio.

Podrá o no haber camas de hospital y respiradores, el problema es que cada día hay menos gente capacitada para la atención de cientos de enfermos, señala la doctora Martínez Navarro.

Con la preocupación en su voz, la galena lanza un grito desesperado a la población para que contribuya a detener los contagios y a la autoridad local a vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y sí, está de acuerdo en arrestar a quien no las cumpla porque hoy, León vive una tragedia.

FALTA PERSONAL

"La mayor parte de los pacientes de esta enfermedad que están en hospitales son atendidos principalmente por internistas y urgenciologos y es una realidad que ya el personal de salud no está alcanzando para cuidar a estos pacientes, porque inicialmente hubo bajas debido a que había médicos con factores de riesgo que están en incapacidad desde antes. Desde ahí nos quedamos con menos personal y ahora estamos empezando a ver también a médicos, compañeros y colegas enfermos... se están enfermando y esto es una segunda oleada de bajas".

No da cifras, pero su angustia se nota a través de la línea telefónica. "Nos estamos quedando sin gente para estar atendiendo estas personas, en un momento muy crucial en que los casos van en aumento exponencial".

Afirma que "la ocupación de los hospitales ya se está empezando a verse rebasada en algunas instituciones y por ello, el Colegio de Internistas de León emitió una postura que enviamos a la Coordinación Intersectorial y a la Jurisdicción Sanitaria de León en el cual mostramos nuestra preocupación ante el aumento de casos".

REAPERTURA, UN PROBLEMA

Martínez Navarro explica que el comunicado -publicado en su página de Facebook-

"manifestamos varias de preocupaciones, como la apertura de sitios públicos, restaurantes y plazas que sin duda ha significado el aumento en el número de contagios; es cierto que se han dado las medidas de prevención pero sí creemos que estas acciones tienen que ser más contundentes para el cumplimiento de las mismas".

CUBREBOCAS Y ARRESTOS

Apenas este viernes se aprobó en el Ayuntamiento de León la obligatoriedad del uso de cubrebocas y las sanciones a quien se niegue a hacerlo. Sin embargo, la multa por hasta ocho mil pesos o la detención, serían "casos excepcionales", afirmó el secretario Felipe de Jesús López Gómez.

"Se requieren acciones mucho más contundentes para el cumplimiento", sugiere la representante de los médicos internistas colegiados de León.

"Ojalá no fuera necesario el arresto, ojalá la gente comprendiera… nos ha tocado ver casos de gente que sigue sin creer siquiera que esta enfermedad existe… ojalá no fuera necesario, de verdad, porque ya sería una medida muy drástica... necesitamos concientizar a la gente".

"A estas alturas sí tendría que haber más vigilancia del cumplimiento. Ojalá, de verdad, que no llegáramos a una medida drástica como el arresto, pero la realidad es que seguramente, si esto no mejora, habría que hacerlo en un caso muy extremo", señala.

SOCIEDAD FALLIDA

La combinación de reapertura de sitios públicos, la falta de vigilancia y la indiferencia de alguna parte de la población, hoy tienen a León, como uno de los municipios con más infectados, en el país y en la punta de personas fallecidas, en el estado de Guanajuato.

"Como sociedad también estamos fallando porque no estamos respetando las medidas de prevención. Seguimos viendo gente sin cubreboca, gente que hace reuniones en su casa, seguimos viendo gente que está en lugares cerrados… esto no va ayudar".

El otro punto son las personas jóvenes. "Lo más probable es que vayan a tener una presentación de la enfermedad en forma leve o hasta asintomática pero ésta es la población que tiene mayor riesgo de contagiar a otros", indica.

Pero "la población más difícil de concientizar es la de los jóvenes. Hay que hacer que la información les llegue de manera más contundente.

La propuesta de la internista es "aumentar el número de pruebas para aislar estas personas. Esto sería muy importante como ya lo ha comentado el doctor Alejandro Macías".

LOS MENORES

Al principio de la pandemia en el estado de Guanajuato se hablaba de que la gente adulta mayor o con enfermedades crónicas era la vulnerable. Pero los datos oficiales han mostrado otro comportamiento del Covid-19.

"Esto va hacia arriba y ya estamos viendo que muchos de los casos son en personas jóvenes, de 40-45 años, niños que tenían todo un futuro en sus manos han muerto. Esto es gravísimo", lamenta la doctora Jovanna Martínez.

SE PIERDE EL CONTROL

Menores, jóvenes, adultos, sanos, enfermos y hasta un bebé, engrosan las cifras de fallecidos por Covid-19 y los contagios aumentan cada día.

"El problema es que esta situación se está empezando a salir de las manos porque los casos tienen un crecimiento exponencial; entonces ya no están alcanzando las medidas y necesitamos que la gente nos dé tiempo, un espacio para poder disminuir estos casos en general".

Con una enfermedad que llegó para quedarse, comenta la galena, "necesitamos aprender a vivir con ella, sólo que ahorita es increíble ver las calles y las plazas llenas, los restaurantes que no tienen distanciamiento entre las mesas o que les faltan algunas medidas".

LA TRÁGICA FÓRMULA

Añade que "como Colegio estamos muy preocupados porque la gente ha bajado la guardia y necesitamos que no lo haga". "Necesitamos que nos ayuden; la realidad es que necesitamos que la población ahora nos ayude a nosotros, que nos dé espacio para poderlos atender bien y con calidad...si tenemos más pacientes para atender es inevitable que la calidad de atención no sea la misma".

El panorama en León es de más pacientes y menos personal, "es una fórmula muy trágica", afirma.

"Todos los colegiados estamos sumamente preocupados por esta situación porque la población no ha entendido la gravedad de esta enfermedad y que la gente está falleciendo de esto… ha tenido un comportamiento un poco diferente porque aquí ya hemos visto niños, gente muy joven sin comorbilidades que también ha fallecido. Ya no es solo de los pacientes con factores de riesgo que viven con diabetes o hipertensión".

UN GRITO DE AYUDA

Por ello, insistirá desde su posición de médica y de presidenta del Colegio de Internistas. "Este es un llamado de ayuda a que no salgan de casa si no es necesario, que nos den un espacio para poder atenderlos con la calidad con que queremos hacerlo".

Trabajadora en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), Jovanna Martínez indica que ahí llegan "pacientes referidos de otras instituciones porque ya no tienen espacio, que se han visto rebasados. Esto es muy complejo y así va a seguir si la gente no hace un esfuerzo adicional para que nos ayuden a disminuir la rapidez y la tasa de contagios; si no, se nos va a salir de las manos".

En el HRAEB, "tenemos muchos pacientes que requieren apoyo con respiración mecánica.

Es tanto el problema del personal médico que invito a la gente a tener un poco más de conciencia, a no bajar la guardia. Necesitamos entre todos poner de nuestra parte porque esto no va a disminuir si la gente no lleva estrictamente estas medidas preventivas".

UN DEJO DE ESPERANZA

Está claro que para contener la pandemia es necesario trabajar en conjunto. "Ojalá que a través de este tipo de información podamos llegar a la gente y tratar de hacer un cambio. Yo esperaría que todavía estemos a tiempo; ojalá de que por lo menos disminuya esta cascada de cientos de contagios nuevos por día, lo que verdaderamente es muy, muy grave".

Como Colegio de Médicos Internistas de León "estamos en toda la disposición de ayudar y de favorecer". Martínez Navarro anunció que próximamente se publicarán clips informativos para tratar lo que considera "un punto débil: las personas que se quedan en casa, que tienen dudas de cómo me cuido o cómo cuido a mi familiar que está en riesgo por tener enfermedad renal crónica; cómo le hago para no contagiarlo".

MANEJO POLÍTICO

Con la crisis de salud en León, Martínez Navarro, indica que no hay tiempo ni para pensar en partidismos o en el manejo que los gobiernos han hecho.

"Lo que menos tenemos que hacer es ponernos en estas situaciones decir tú eres de un color u otro. No. Eso no ayuda en nada ahorita".

"Tenemos que enfocarnos muy bien ahorita en lo que estamos, en el aumento de los casos y en el problema del personal que atiende a estas personas porque estamos quedándonos sin personal; pudiera haber camas o no, pudiera haber ventiladores o no, pero si no hay gente que los maneje estamos en una situación igualmente compleja".

La doctora Jovanna Martínez más que señalar a autoridades, se enfoca en la actitud de las personas.

"No es tanto una cuestión de política, sino de mala información de la gente. Muchos de nuestros pacientes no creen que la enfermedad está aquí con nosotros, la ven como muy lejana, que está en otra ciudad,que aquí no hay o que aquí nunca va a llegar",

"No es sólo una cuestión del gobierno o de los médicos, es una cuestión multidisciplinaria, de la población, de la sociedad, de la gestión médica, es cuestión empresarial porque también se tiene que reactivar la economía en algún momento. Es una cuestión de empezar a vivir con esta enfermedad, porque esta enfermedad llegó para quedarse".

Con integrantes de "todas las instituciones, del IMSS, del ISSSTE, del ISAPEG" en el Colegio de Internistas de León, "tenemos una visión global, generalizada de lo que se está viviendo en las diferentes instituciones y en todos mis colegiados hay gran preocupación" porque la situación ya es la misma en hospitales operados por el estado de Guanajuato que en los de recursos federales.

"Yo creo que aquí no es cuestión de política. Yo creo que es una cuestión de salud en la que todos deberíamos estar cooperando desde nuestra trinchera", finalizó.