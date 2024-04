¿A punto de egresar de la universidad? Aquí te decimos por qué es importante tener un buen CV

León, Gto.- En un mercado laboral competitivo y en constante evolución, el encontrar un empleo puede ser desafiante para los jóvenes recién egresados o aquellos que apenas entrarán al mundo laboral.

En este contexto, surge CV Milenial , una consultoría personalizada en el área de capital humano, la cual se enfoca en dar asesorías individuales a los chicos que están por egresar o egresados de las universidades que buscan su primer contacto con el mundo laboral.

En una entrevista exclusiva con El Sol de León, Jennifer Ascencio, fundadora de CV Milenial, relató su trayectoria enfocada a la capacitación, interacción con las personas y la lectura corporal.

Narró cómo ha sido su trayectoria en el reclutamiento de personal, lo cual ha hecho que las asesorías brinden el apoyo personalizado y sean de acuerdo con lo que un reclutador busca en un candidato.

“Yo me dedico al reclutamiento, entonces, es algo que yo utilizo mucho en mi trabajo, como saber qué tipo de preguntas hacer para obtener lo que buscas o necesitas en la persona al momento de seleccionar personal”.

“CV Milenial surgió de un proyecto universitario, anywhere, anytime. Independientemente de dónde estés, se puede hacer. La idea comenzó como capacitación y eventualmente se fue desarrollando y especializando a la búsqueda de candidatos, terminó siendo una consultoría especializada uno a uno, detallado, personalizado y nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente”, aseguró.

Manejan tres modalidades las cuales se enfocan en:

1. Crear el Currículum Vitae (CV)

2. Crear CV y además un coaching/capacitación de entrevista de trabajo

3. Crear CV, capacitación de entrevista de trabajo y además, búsqueda de vacantes de acuerdo al perfil y compartir el CV en distintos grupos de reclutamiento.

“Asesoramos a los recién egresados o personas que van a buscar empleo por primera vez de manera profesional. Necesitan un CV, el cual es muy diferente a una solicitud de empleo. Nos enfocamos a saber ¿qué es lo que buscas?, ¿a qué te dedicas?, más o menos, ¿cuánto es el rango salarial que estás buscando? Y poder crear tu currículum vitae de acuerdo con tu perfil”.

También ofrecen conferencias para escuelas o universidades que tienen a alumnos que están por egresar y buscan brindarles una visión más amplia de qué sigue ahora.

Han impartido estas charlas en universidades como UTL, UG, UDL, IPN, La Salle Bajío, preparatoria oficial y SABES, entre otras y son acerca de la creación del C.V, tips de entrevista, marca personal, lenguaje corporal, posicionamiento del C.V, o dependiendo de la necesidad de la institución.

¿Por qué es importante tener un buen currículum profesional?

El mercado laboral es muy competitivo entre los postulantes, por lo que es común que las personas soliciten el mismo empleo. Entonces, ¿qué puedes hacer para destacar y tener un valor agregado?

Un currículum profesional y que llame la atención puede ser la clave. Menos es más y con la cantidad de currículums que revisar, los responsables de RR. HH. No tienen mucho tiempo.

“Si tienes un 10 o no, si te va bien en la escuela o no realmente no importa, al final del día todo se trata de lo que tú vendas y de lo bien que te vendas. Eso es algo que yo les enseño mucho en CV Milenial, a venderte, porque puedes ser una persona que sepa mucho y súper experta pero el día de la entrevista no haces click con el reclutador, pues no te van a contratar ni a tomar en cuenta”, explicó la Licenciada Ascencio.

Con una efectividad comprobada en la colocación de sus clientes, CV Milenial se posiciona como una inversión segura, confiable y accesible para aquellos que buscan dar el primer paso en su carrera profesional.

Ya sea de manera virtual o presencial, en cualquier momento y en cualquier lugar, la empresa garantiza un servicio de calidad respaldado por la experiencia y el compromiso de su equipo de expertos.