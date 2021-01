Ya no estoy aquí pasa un nuevo filtro en su carrera por el Oscar

LOS ÁNGELES. La Academia de Hollywood anunció este jueves las 93 cintas que aspiran a llevarse el Oscar a la Mejor Película Internacional de una 93 edición marcada por el cierre de cines en casi todo el mundo pero que, sin embargo, ha logrado igualar el número récord de candidaturas alcanzado el año pasado.

Por primera vez en la historia de estos galardones no se ha exigido un estreno en salas para las películas concursantes, un cambio de estrategia propiciado por la pandemia del coronavirus que también obligó a aplazar estos premios hasta el 25 de abril de 2021 con un formato hasta ahora desconocido.

De las 93 aspirantes, presentadas por cada país, la organización elegirá el 9 de febrero un total de 15 precandidatas oficiales, lo que supondrá cinco largometrajes más que en la pasada edición.

En esta preselección figura entre las películas iberoamericanas Ya no estoy aquí, de México, junto a Buscando a Casal, de Cuba, Los sonámbulos, de Argentina; Chaco, de Bolivia; Babenco: Tell me when I die, de Brasil; El agente topo, de Chile; El olvido que seremos, de Colombia; Ceniza negra, de Costa Rica; Mis 500 locos, de República Dominicana; Vacío, de Ecuador; La llorona, de Guatemala; Días de luz, de Honduras, Operación causa justa, de Panamá; Matar a un muerto, de Paraguay; Canción sin nombre, de Perú; Vitalina Varela, de Portugal; La trinchera infinita, de España; Aleli, de Uruguay, y Érase una vez en Venezuela, de Venezuela.

Las nominaciones finales se conocerán el 15 de marzo y los votantes podrán elegir por primera vez películas de Lesotho, Sudan y Surinam, países que se estrenan en los Oscar.

La Academia también aseguró que la categoría de película animada cuenta con 27 cintas elegibles, mientras que en el caso de los documentales el número se eleva hasta 238 títulos.

Sin embargo, en estos dos casos la organización advierte que algunas de las películas aún no se han estrenado de manera comercial (por internet o en cines) y deben hacerlo antes de que cierre el periodo de votación.