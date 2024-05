Rick Harrison y Chumlee de El precio de la historia conquistan el History Fest

Una tarde llena de emoción, adrenalina, mucha risa y unos cuantos descubrimientos fue lo que el público disfrutó en la primera edición del History Fest, misma que se llevó a cabo el domingo en las instalaciones del Papalote Museo del Niño.

Cerca de siete mil personas, según cifras de Protección Civil, disfrutaron de la presencia de Rick Harrison y Austin Russell, conocido por la audiencia como Chumlee, conductores del programa “El precio de la historia”; Doug Marcaida, de “Desafío Sobre Fuego”; Jaime Maussan de “Los expedientes secretos” y Humberto Zurita de “Inexplicable”, quienes ofrecieron diferentes paneles para contar historias tanto personales como profesionales, dinámicas, firmas de autógrafos y pequeñas convivencias.

Para Harrison y Russell estar en México representó una gran emoción, sobre todo al conocer al público mexicano que tanto ama su programa, algunos de los fans tuvieron la oportunidad de llevar algunas reliquias o sus “tesoros personales” para saber si podían ser evaluados y comprados por los expertos.

“Creo que realmente el secreto del programa es que es diferente cada semana, pero lo mantuvimos como un programa familiar. Es uno de esos programas que puedes mirar con tus hijos y tus padres y todos se divierten y simplemente no queda mucha televisión como esa“, afirmó Harrison en un encuentro con medios.

“Se siente bien convivir con todos, escuchamos historias de situaciones difíciles de vida y siempre es agradable conocer gente que tuvo que pasar por momentos difíciles y que, al ver nuestro programa, les ayudamos a superar esos momentos“, agregó Chumlee.

Gossip El precio de la historia: Adam Harrison recibe emotiva despedida de su hermano

Ambos fueron los más queridos por el público. Los dos paneles en los que participaron tuvieron gran afluencia de gente; incluso, el evento se vio ligeramente opacado debido a algunos altercados que provocaron los fanáticos que no tuvieron acceso al lugar oportunamente y se quejaron mucho de las horas de espera para entrar a las dinámicas.

Sin embargo, todo resultó en saldo blanco, reportaron autoridades.

“La experiencia para nosotros fue genial. Conocimos mucha gente, esa es una de las principales razones por las que vinimos. Poder ponerme en contacto con la base de fans en la Ciudad de México y tener la oportunidad de venir a saludarlos, realmente significa mucho para nosotros. Espero que signifique mucho para todos los que tuvieron la oportunidad de venir a conocernos”, indicó Chumlee.

Jaime Maussan, por su parte, abordó el tema del cambio climático que vive el planeta.

“¿Te das cuenta cuántas personas murieron de calor este fin de semana, cuántos monos, cuántos animales, qué es lo que está pasando? El mundo está entrando en un proceso donde el clima es incontrolable y esto podría significar el final de la civilización humana.

“Si no hay agua, si no hay alimentos y hay un calor enorme, ¿qué vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar? Por eso es tan urgente reconocer el fenómeno extraterrestre, porque nos va a llevar a otros niveles y otras dimensiones”, sostuvo el conductor.

Y aprovechó para compartir que no tiene intenciones de retirarse, él disfruta su trabajo.

“El viernes (31 de mayo) cumplo 71 años, me siento fuerte, no tengo ninguna enfermedad. Llego a trabajar a las 6:30 de la mañana, me voy a las 7:00, 8:00 de la noche, todos los días, de lunes a lunes, todos los días, todo mi organismo funciona, no tengo diabetes, no tengo problemas en la próstata, no me duelen las rodillas, hago deporte, estoy sano, voy a durar mínimo de 10 a 20 años más trabajando”, expresó Maussan.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, Zurita y Marcaida aprovecharon para realizar una dinámica con cuchillos cortando algunas frutas, una experiencia sensacional indicó el actor de 69 años de edad.

Luego de ocho horas, el evento concluyó con todos los protagonistas sobre el escenario, con un mariachi al pie del entarimado interpretando el tema “El Rey”.