Regresan los conciertos al Teatro Manuel Doblado; con el tributo Queen y The Beatles

León, Gto.- Después de dos años de pandemia y remodelación, el Teatro Manuel Doblado, tendrá su primer concierto en vivo que contará con la participación de Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, con el concepto "We Will Rock Jude: The Ultimate Queen & The Beatles Tribute Experience".

Por primera vez se presentará en León, el concierto multimedia donde se revivirán los grandes éxitos de estas dos emblemáticas agrupaciones británicas, la cita es el próximo sábado 7 de mayo.

El tributo a Queen correrá a cargo de The Fénix, banda liderada por Víctor Carré y considerada por el ex asistente personal de Freddie Mercury, Peter Freestone, como "la mejor banda tributo a Queen de Latinoamérica y una de las mejores a nivel mundial".

De los temas infaltables para la noche de rock y nostalgia están “We will rock you”, “We Are THe Champions”, “Somebody To love”, “Another One Bites The Dust”, por mencionar algunas.

Por su parte, los clásicos del cuarteto de Liverpool serán interpretados magistralmente por Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, interpretará “Hey Jude”, “Yesterday”, “Get Back”, “I want to Hold Your Hand”, están en la lista interminable.

A la par de este proyecto el vocalista de La Gusana Ciega, estará girando con la banda en sus regresos a conciertos presenciales por Puebla, Xalapa, Mexicali, Tijuana, Saltillo, Morelia, Guadalajara, Aguascalientes, León, Querétaro y Ciudad de México.

El show tendrá una duración aproximada de 2 horas y media, formato concierto con una producción de primera.

Los boletos para este viaje musical a través de los grandes éxitos de dos de las más icónicas bandas del rock mundial ya están a la venta en la taquilla del teatro Doblado y el sistema Arema Ticket, y tienen un costo de $660, $440 y $220.