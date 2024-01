Paola Suárez se recupera de la agresión que sufrió

León, GTO. - Paola Suárez, "La Pérdida" que sufrió una agresión física en manos de su pareja sentimental, continúa hospitalizada, pero se recupera favorablemente. Su amiga Evelyn Hernández detalló a través de sus redes sociales que su ojo se encuentra fuera de peligro.

Personal del Hospital General de León, precisó que la influencer conocida también como "Patas", continúa internada, su rostro se está desinflamando y ya pudo abrir su ojo. En todo el cuerpo, tiene dolor y varios hematomas, productos de la caída y los golpes que sufrió. Sus lesiones podrían tardar dos semanas en sanar.

DENUNCIAS YA FUERON PRESENTADAS

En el tema legal, la Fiscalía General del Estado reveló que la denuncia de Paola ya fue presentada por el delito de lesiones y lo que resulte. También hay otra presentada por Jesús, el novio de Paola por los delitos de lesiones, amenazas y lo que resulté. Hasta ahora ninguna de las dos personas involucradas están detenidas y podrían llevar su proceso en libertad.

FILTRAN VIDEO

Desde la noche del jueves, se filtró un video en el que se observa el momento en el que Paola, se avienta del balcón de su vivienda.

En la grabación, tomada de una cámara de videovigilancia de la casa de un vecino se observa a Jesús levantando una moto y retirándose del lugar.

Segundos después, se observa a Paola cayendo del balcón a la caja de su camioneta. Enseguida baja del vehículo y corre para alcanzar a su novio.

RELACIÓN AGRESIVA

En el transcurso de las horas, amigos y familiares de la pareja han expresado a través de las mismas redes sociales que la pareja siempre ha tenido una relación complicada y esta no es la primera vez que se agreden físicamente.

Una de las voces que se alzó, fue la de la madre de Paola, la señora Montserrat Suárez quien dijo que la última pelea fue precisamente en la cena de Navidad.

"Tengo mucho coraje chicas porque desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico. Yo no había querido hablar nada, respeto la vida de mis hijos y sus relaciones. Antes de Navidad, ellos se pelearon y él fue a patearme la puerta de la casa. En Navidad yo comente que quería que conviviéramos toda la familia. Pero Paola llegó con él, me moleste, me trague mi coraje y no dije nada, porque ella ya andaba como si nada". Expresó la señora Monse, entre lágrimas.

CONTEXTO

El martes, Paola, difundió la noticia de la propuesta de matrimonio que su novio José de Jesús le hizo. Hasta ese momento todo era felicidad.

En toda la información que ha surgido sobre el hecho, se detalló que la pareja se fue a la casa de Paola Suárez y ahí siguieron bebiendo alcohol e incluso consumiendo drogas.

Aparentemente comenzaron a discutir primero a palabras y después a golpes presuntamente por un dinero que él quería llevarse. En el forcejeo, Paola recibió varios golpes en el rostro por lo que podría perder el ojo, tiene desviado el tabique y presentó dos fracturas de costilla y ahora se encuentra estable, pero en el hospital pues requiere cirugía.

José de Jesús logró salir de la casa y escapar, más noche se presentó a las oficinas de la Fiscalía General de Guanajuato para poder presentar la denuncia por amenazas y lesiones.

Por la noche del miércoles, Wendy Guevara dio a conocer los hechos desde el hospital, donde hizo un video en vivo para informar a los fans de Paola, sobre la brutal agresión que sufrió.