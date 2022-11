Nestor Fly con su canción “Vamos a bailar” logró La Palma de Oro

Miguel Valdez Chávez mejor conocido como Nestor Fly es un joven cantautor nacido en Monclova Coahuila y radicado actualmente en Guadalajara Jalisco platicó sobre su evolución en el mundo musical.

“En este momento me encuentro restructurando mis plataformas digitales con temas inéditos, los cuales serán identificados por los mensajes de apoyo, el próximo sencillo con video se llama “Explota explota” y tendrá como fin apoyar a las personas con VIH dejando un mensaje y culturizar a las personas sobre temas como indetectable = a intransmisible, y a la no discriminación, y de ahí más y más rolitas con mensajes y mucho baile”.

Al hablar de su último lanzamiento “Libertad” en Spotify, YouTube, un cover compuesto por Christian Chávez e interpretado junto Anahí, @nestor_fly explicó “esta canción me la pidieron para un show en Zapotlanejo, Jalisco, y la interpreté a lado de mi amiga Marilú en varias ciudades del país y tuvo una excelente aceptación, y decidí grabarla, cómo homenaje a la comunidad LGBT y para revivir el mensaje del sencillo”.

De su sencillo “Mini mini”, Nestor Fly determinó “en este sencillo combiné la cumbia con sonidos urbanos y poperos, salió una hermosa melodía, y para los próximos meses vienen canciones similares”.

@nestor_fly manifestó que le gustaría realizar una colaboración con la cantante estadounidense Madonna; la cantante mexicana Gloria Trevi; la cantante mexicana Paulina Rubio; la actriz, cantante y modelo mexicana Lorena Herrera; el cantante colombiano de pop, reguetón y trap latino Maluma; así como los grupos Rombai, JNS, y Caló.

Origen de Nestor Fly

Nestor Fly contó que siempre ha estado enamorado de la música, pero fue a partir del 2010 cuando empezó a trabajar en la radio en donde surgió su pasión por la producción musical y todo lo que conlleva. En el 2013 junto con otros compañeros de radio realizaron algunos conciertos para los cuales invitó a participar a varios artistas. “Uno de estos artistas fue Lety López, a la cual considero una gran amiga y un gran ejemplo a seguir, ella fue la que me impulso a dedicarme a la música”.

En 2018 Nestor Fly por su canción “Vamos a bailar” consiguió el galardón La Palma de Oro, el cual ha sido entregado a otros artistas como: Tatiana, Ninel Conde, Verónica Castro, entre otros. “Después de este galardón tenía muchos planes y canciones por lanzar, desafortunadamente sufrí una recaída de salud, y posteriormente llegó la pandemia y fue hasta en 2021 que lancé mi sencillo “Mini mini”, en el cual hicimos un video musical de apoyo feminista y transgénero, y tuve la dicha de tener la participación de algunos artistas, como de la serie La Casa de las Flores; a Toñita, La negra de oro y a Lety López, siendo todo un éxito”.

“Este año en agosto recibí en el Teatro Galerías de Guadalajara el galardón Latido Award, por mi trayectoria, dedicación y éxito; y ahora me encuentro feliz con nuevos proyectos para continuar por este camino, en donde no todo ha sido color de rosa, pero lo que me ha motivado es ver que niños y jóvenes bailen mi música”.

Al platicar de su nombre artístico, @nestor_fly declaró “Néstor es un hombre que me pusieron mis abuelos como un alterego, ellos ya fallecieron, y para mí es como honrar su memoria, y Fly en español es volar y para mi volar es lo mismo que libertad, ya que me considero un artista sin miedo a la crítica, que compongo canciones a partir de algún sentimiento transformándolo en notas musicales”.

Para terminar, @nestor_fly aconsejo a los jóvenes que desean incursionar el mundo de la música, que inviertan sus ahorros en su propuesta con el objetivo de crear música con libertad y pasión, garantizando que en un corto tiempo este esfuerzo será gratificado.