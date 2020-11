Nathalia Milán estrena la cumbia “No te las voy a dar” para empoderar a la mujer

Nathalia Milán es una nueva propuesta musical y la joven cumbiabera lanzó el tema “No te las voy a dar” una cumbia que emite un mensaje en pro de la mujer y de su empoderamiento, un tema, comentó Milán “a vencer cualquier tipo de machismo”.

Milán desde siempre se vio inclinada con pasión a la música. Con tan solo 16 años decide emprender su carrera profesional dentro de la industria, preparándose y conectando con personajes importantes de la escena nacional e internacional del género pop.

En su etapa de desarrollo conoce a René Figueroa, músico y compositor reconocido que acercó a Milán y la inspiró para desarrollarse como compositora, además colaboró con Leonel García y Alex Midi, con los que se logró un tema inédito con el integrante de Moenia.

En 2018 Nathalia decide empezar a componer de nuevo y emprender su vuelo a Florida en donde tuvo la oportunidad de comenzar a planear su primer álbum solista y colaborar con productores importantes como Richy Peña, Andy Clay, Echo Hits, Ender Tomas, por mencionar algunos que residen en Miami y son fabricantes de múltiples éxitos latinos a nivel mundial y constantes nominaciones al Latin Grammy.

Acerca de su cumbia “No te las voy a dar” comentó que “es una cumbia que tiene un mensaje en donde empodero mucho a la mujer, en donde pues trato cómo inspirar a las mujeres a que sean más fuertes, a que sean más definidas a que puedan vencer cualquier tipo de machismo no nada más en México y en el mundo, y aparte de que se empoderen, que la bailen”. Comentó Milán en entrevista telefónica para El Sol de León.

“Yo siento que en esta industria, la mujer, de hecho hay un estudio que dice que veinte por ciento mujeres y lo demás son puros hombres casi realmente no hay mujeres y yo me puedo imaginar porque en este medio hay muchísima machismo, como que mucho abuso, te prometen muchas cosas y al final si no haces lo que ellos quieren te pueden parar, yo espero que con todos estos movimientos que ha habido, la mujer tenga voz” comentó Nathalia Milán.

Tras años en búsqueda por definirse como artista Nathalia comentó que “ya son como unos diez años en la búsqueda, estuve grabando temas, componiendo, tocando puertas, después estuve tocando con Sandoval”.

“Hace como tres años saqué un sencillo que se llama Rapidito y nos fue muy bien y si giras así por la república después de ahí como que tuve un break y quise hacer más música, tenía muchas canciones pero no como en una línea, una balada, una electrónica entonces paré” comentó Milán para la OEM.



A Nathalia le sentó bien la pandemia por Covid-19. Nathalia Milán, preparó una serie de temas para completar su primera producción discográfica y decide lanzar en el mes de octubre su primer sencillo titulado ‘’No Te Las Voy A Dar’’.

Nathalia comentó que los géneros de los que gusta y expresa su música son pop con ritmos latinos “de repente vas escuchar una cumbia, vas escuchar un reggaeton, es lo que estoy sintiendo en ese momento, es mucho del feeling, ritmos latinos mexicanos”.