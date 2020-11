Brenda Rosh estrena “Fantasmas” una rola Hip Hop

Brenda Rosh es una cantante de Hip Hop, de hecho es el género por el que más se guía, aunque “Valiente” su último material discográfico tiene toques de trap y reggae, la originaria de Culiacán Sinaloa enmarca sus letras a través de los vivido, así se expresa, así lanza su nuevo sencillo “Fantasmas”.

“La verdad me gusta toda la música y estamos concentrados en el género del Hip Hop Old School combinado con un Hip Hop Moderno, con un poquito de Trap y un poquito de Reggae de este disco Valiente” contó Brenda Rosh en su vista en El Sol de León.

Brenda Rosh colabora con Yuno Forquetina, ganador del Latin Grammy, quien trabajó con artistas como Natalia Lafourcade, Vanessa Zamora, Mi sobrino Memo, Julieta Venegas, Intocable, Reik y Diego Torres.

“Valiente” contiene 8 pistas en la que Brenda Rosh expresa su propuesta musical con una mezcla de pop, reggae, y hip hop en donde plasma sus emociones, una producción que tiene influencias.

Brenda nos explicó el porqué del nombre disco “Valiente”, dijo “porque siento que es una palabra que me define, cuando yo era más niña me siento muy temerosa, me detenía de hacer mis cosas por los miedos, tomo esta palabra valiente y la adopto para mí, la tomo como bandera para que sea la nueva palabra que me defina”.

“Hay una frase que dice, primero tienes que fingir para después serlo, yo dije ok yo decido ser valiente y que esta palabra me va definir” dijo Rosh para la OEM.

Acerca de su último sencillo del año, “Fantasmas”, nos compartió Brenda Rosh que habla de su vida en Culiacán en ese contexto violento y que mediante Hip-Hop toca el tema “cada vez se va volviendo más oscuro las letras de las canciones, porque es mi historia y tenía que contarla tal cual es, yo soy de Culiacán Sinaloa esta canción trata un poquito del estrés que ocasiona crecer en una ciudad violenta, puede ser muy tenso siendo una persona sensible, no puedes normalizar ese tipo de comportamiento y llega a normalizarse estando ahí en medio y los fantasmas representan esos traumas que te siguen persiguiendo y que pueden controlar tu vida si no hace algo al respecto”.

“Yo creo que los temas se deben hablar y los temas se deben discutir y esto es como una manera más que nada de sanar, esa herida a través de mí música personalmente y poder ayudar a sanar a otras personas a sanar esa herida, que mucha gente la tiene y que vivimos en mundo donde hay bastante violencia” contó Brenda Rosh para El Sol de León.

Originaria de Culiacán, Sinaloa, Brenda mostró interés en la música desde temprana edad, escribiendo su primera canción a los 6 años. Alentada por su padre, quien le obsequió su primera guitarra sin saber que ese sería el inicio de su carrera como cantautora.