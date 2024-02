Moenia evoluciona y usa la tecnología para crear música

El trabajo constante, adaptarse a las nuevas tecnologías y la unión entre sus miembros son algunos de los elementos clave que han hecho que el grupo mexicano Moenia se mantenga vigente por más de tres décadas.

Y, para celebrar su trabajo por años, así como el éxito que tuvieron el pasado 11 de octubre en su concierto en la capital, el grupo de synth pop volverá al escenario del Auditorio Nacional este 24 de febrero.

“Para nosotros el hacer dos fechas en el Auditorio Nacional totalmente sold out, con tan poco tiempo de diferencia, sí es algo nuevo, es definitivamente algo que nos emociona mucho”, afirmó en entrevista el integrante del grupo y productor musical, Alex “Midi”.

“Podría presumir que estamos en la mejor etapa de la banda, eso nos tiene muy contentos y felices, pero también lleva una gran responsabilidad, la gente que vaya a este próximo concierto tiene que salir totalmente satisfecha, contenta de haber visto un espectáculo de calidad, como tenemos acostumbrados a nuestros fans, pero en el Auditorio siempre es un grado de dificultad mayor. Estoy seguro que van a salir muy contentos. Sí cambia el setlist, algunas canciones, cambian algunos momentos que tendremos, sí va a hacer diferente; para quienes fueron al primer concierto, en octubre, va a ser especial”, agregó.

Uno de los hechos que más enorgullecen al también DJ, es que Moenia empezó como un grupo enfocado a un nicho muy pequeño de música electrónica, pero su pasión artística los llevó a crecer mucho más, hasta alcanzar la popularidad con canciones como “No puedo estar sin ti”, “Manto estelar”, o “Contigo estaré”.

“Somos una combinación de varias cosas, nunca dejamos de hacer música, nunca nos despedimos, ni volvimos, ni fue el reencuentro, siempre estuvimos trabajando, tuvimos etapas de éxito, luego otras no tanto, sacábamos de repente no álbumes, sino sencillos, pero independientemente de cómo lanzáramos la nueva música, siempre estaba ahí, algo nuevo de Moenia”, dijo “Midi”.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que la relación entre él y sus compañeros Alfonso Pichardo y Jorge Soto, quienes conforman la agrupación, han tenido que sobrellevar ciertas problemáticas, así como lidiar con las diferencias de pensamiento.

“De que nos peleamos, sí, a cada rato, pero lo que hemos sabido hacer bien es salir adelante de esas fricciones, que realmente son cosas del día al día, de estar mucho tiempo juntos o también fricciones creativas que luego pueden ser positivas si las sabes llevar. Los grupos que nosotros admiramos, casi todos se han peleado y por eso ya no existen, entonces entendimos muy bien que, por lo que sea, que a lo mejor no tengamos apoyo de los fans, o se nos acaben las ganas, este grupo se va, pero no se va a terminar por una pelea entre nosotros, eso lo tenemos muy claro”, aseguró el músico.

De hecho, algo que les ayuda es que cada uno tiene sus propios proyectos, en donde pueden expresarse de manera libre y esto hace que existan menos problemas entre ellos.

“Desde hace años ya ponemos primero que nada al grupo y las decisiones creativas del estudio se hacen pensando en el grupo. Eso es parte de madurar como músico, como productor dentro de una banda y en efecto, todo eso ha servido, esa libertad que tenemos de hacer otras cosas y que ya no nos peleemos por hacer ciertas cosas creativas, es importante para que Moenia ya esté cumpliendo más de 30 años de hacer música”.

Finalmente, “Midi” adelanta que luego del estreno de su álbum “Stereo Hits Vol. 2” el año pasado, que incluye covers como “Amante bandido”, “Lobo hombre en París” y “La célula que explota”, el grupo está próximo a lanzar música inédita.