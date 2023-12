A través de redes sociales, Dani Flow, el artista reggaetonero irapuatense que ha causado polémica entre la sociedad debido al alto contenido explícito en su música; anunció una colaboración llamada “Los más perros de Guanajuato” junto con el rapero Santa Fé Klan oriundo de Guanajuato, quien desde hace varios meses ha estado bajo los reflectores del medio artístico.

Gossip Dani Flow, el músico que puso a Irapuato en el mapa del reggaetón

Dani Flow, quien ha sido objeto de crítica en los últimos días, debido a sus polémicos lanzamientos cómo “Reggaetón Champagne”, “Las que no tienen papá”, “Abre las patotas” y “Martillazo” es un joven artista de 27 años que comenzó su carrera como rapero y “Freestylero”, conquistando a los fanáticos con su peculiar estilo “morboso” para improvisar.

“A mí me gusta violar las normas… tu mamá se llama Norma”, “No culpes a la lluvia, no culpes a la playa, será que me la mam*s” “Tu mamá es tan p*rra que se pone a ver las novelas afuera de Elektra”. Esas son algunas barras del cantante en su época como rapero, su peculiar estilo causaba risa a los jóvenes espectadores.

Debido a su contenido sexual explícito, Daniel Balladares ha causado controversia y polémica entre los oyentes, provocando que los medios de comunicación como las televisoras y radiodifusoras e incluso disqueras le hayan cerrado la puerta.

“Los tatuajes en mi cara me los hice para recordarme que iba a intentar ser quien soy hoy en día hasta que me muriera, después de mi Freestyle, siempre estuve intentándolo en la música, desde los 8 años, ha sido un camino largo, el encontrar mi propio estilo es lo que actualmente me hace vivir de la música, todo se lo debo a mi hija y a mi esposa, que sin ellas no sería lo que soy hoy en día” Confesó el artista en una entrevista.

Dani Flow, presenta su propuesta musical como una nueva era del Reggaetón mexicano, género que actualmente no tenía una propuesta original o distinta a los proyectos realizados en Puerto Rico. “Esto lo hago por mí, pero también por el reggaetón mexa, que no teníamos marcado un estilo propio”. Mencionó.

El artista, quien ha mostrado seriedad y compromiso por su labor en la industria musical, invita a los artistas a encontrar un estilo propio, trabajar constantemente y no quitar el dedo del renglón. “Este es un proyecto serio, siempre quise vivir de la música y hoy se nos está dando” dijo.

Con 12 millones de escuchas mensuales Dani Flow se convierte en el reguetonero mexicano más escuchado del momento, colaborando con Santa Fe Klan, quien es el rapero mexicano más escuchado con 11 millones de escuchas al mes.

Doble Vía ¡Orgullo guanajuatense! “Soy” de Santa Fe Klan será parte del sountrack Black Panther: Wakanda Forever

El orgullo de Irapuato anunció su colaboración con Ángel Quezada, en una instrumental de Reggaetón, asegurando una colaboración entre los 2 artistas oriundos y más relevantes del estado de Guanajuato. Ángel, quien en presentaciones pasadas ha abarrotado escenarios, e inspirado miles de niños y jóvenes, es destacado por su versatilidad musical además de su trato con la gente.