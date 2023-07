El explosivo encuentro entre Ferka e Issabela Camil en La Casa de Los Famosos; ¿qué pasó entre ellas?

La Casa de los Famosos vivió su octava eliminación donde Jorge Losa se sumó a la lista de celebridades que han tenido que abandonar el famoso reality.

De nuevo el team Cielo sufrió la pérdida de otro de sus integrantes mientras que el team Infierno salió victorioso y permanece con su equipo casi completo, pues el domingo 23 de julio fue Apio quien tuvo que dejar la casa.

Te recomendamos: La Casa de Los Famosos revive cuando Emilio Osorio fue rechazado de La Voz México

¿Qué pasó entre Issabela Camil y Ferka?

Durante las entrevistas que realizan en el programa, mientras esperan la votación de la gente, hubo un explosivo encuentro que muchos estaban esperando, el de Issabela Camil y Ferka.

Se sabe que la esposa de Sergio Mayer ha hecho todo lo posible por defenderlo y al team Infierno, así que al ser cuestionada sobre la salida de Jorge esto fue lo que contestó.

"A mi me encanta la forma de como son fuertes, como son contundentes, van a jugar por todo, no se tientan de nada, esto es es un juego y tiene que seguir, ya no hay mas retos de salvación, ya no tiene sentido que Jorge esté ahí, ya extendió su tiempo y pues ya está".

Posicionamiento Completo.



Pelea de Ferka y Isabela.#LacasadelosfamososMx #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/XlE7Dqj6RC — Ricardo 🇩🇴 (@RicardoRo2020) July 31, 2023

Tras su respuesta, Galiela cuestionó a Ferka sobre la opinión de Camil y en defensa de Jorge previo a que se diera conocer su salida, la actriz señaló que su tiempo aún no se había acabado y que era el público el que decidía.

"Por supuesto que no, además ella no decide, decide el público y eso es muy importante y yo sé que hoy podemos hacer que cambie esta historia".

Sin embargo, la esposa de Mayer no se quedó callada y respondió: "No decido, pero tengo mi opinión. Claro que no decido, decide el público, pero sí puedo dar mi opinión, esto es un foro para dar opiniones", dejando callada a Ferka, quien finamente tuvo que aceptar la derrota de su amigo Jorge al ver que la gente no quiso salvarlo.

Cabe recordar, que Issabela y María Fernanda han tenido conflictos desde el inicio del reality debido a que la actriz ha tachado a Mayer de "hipócrita y traicionero", algo que su esposa siempre ha negado y por lo que ha tenido que salir en su defensa.



El dinero no compra la educación ni la clase . 💅🏼 #comper — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) July 31, 2023



Wendy Guevara, la favorita para ganar La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos se ha vuelto toda una sensación gracias a una de sus participantes Wendy Guevara, mejor conocida como Wendy de "Las Perdidas".

La famosa influencer ha conquistado al público mexicano desde que llegó al reality gracias a su personalidad que ha vuelto muy divertida la convidencia en la casa, donde ahora cuenta con una sección que ha conquistado a la gente llamada "Resulta y Resalta".

En dicha sección, Wendy simula tener un programa de espectáculos, donde entrevista a los concursantes de la casa para sacarles sus "trapitos al sol", lo que ha sido muy apludido por sus fanáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Wendy Guevara (@soywendyguevaraoficial)

Gracias a ella, incluso los participantes se divieron en dos equipos: el team Cielo y team el Infierno.

Del team Cielo ahora sólo queda la Barbie Juárez pues Jorge Losa, Ferka, Raquel Bigorra, Paul Stanley y Bárbara Torres, ya fueron eliminados.

Mientras que el team Infierno sigue integrado por Wendy Guevara, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Nicola Porcella, siendo unicamente Apio Quijano el único eliminado

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento, el team Infierno ha sobrevivido a las eliminaciones gracias a la gente que sigue a Wendy y que espera sea la gran ganadora del reality show.