Kenia Os turistea por León antes de su concierto

León, Gto.- Hoy se presenta por primera vez en la ciudad, la influencer Kenia Os, como parte de su gira 2022 que realiza por todo el país. Para sorpresa de todos, la cantante ya se encuentra en tierras leonesas desde a medio día y fue descubierta por algunos fans que la ubicaron en un centro comercial al sur de la ciudad.

De turista

Aún con cubrebocas y lentes, Kenia Os, fue descubierta por sus seguidores guanajuatenses, saliendo de comprar un café, a los cuales los atendió y accedió a tomarse la fotografía del recuerdo.

Los mismos fans fueron quienes publicaron la noticia en sus redes sociales, al parecer se la encontraron afuera de Starbucks con mensajes como “Se logró”, etiquetaron a la cantante que hoy se presenta en la ciudad

Algunos no la conocen

Las postales que fueron subidas a redes sociales causaron todo tipo de comentarios, sobre todo de las personas que no ubican a la influencer.

“Esos que preguntan quién es o que vende no saben usar Google , Hay está para los flojos y para los fans hoy se presentará en Foro de Lago”, “Como siempre el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, por eso nunca avanzamos, porque no nos apoyamos”, “Aparte de que viven abajo de una piedra esos que preguntan que quiénes son flojos para buscar en Google”, “Ahorita voy corriendo, como no hay algo más importante que ver a una desconocida, seguro voy, que ahí espere ¡No vaya a ser tan cruel de dejarnos sin verla eh”, fueron algunos comentarios que generaron las fotos compartidas por sus seguidores.

Concierto en la noche

Su concierto está programado a las 8:30 pm, en el Foro del Lago, en donde sus Keninis (como llama a sus seguidores), podrán disfrutar de éxitos como: “La noche”, “Toketeo”, “Mentiroso”, “Escríbeme” y muchos más.

La sonorense pese a todo a demostrado que a sus 22 años, ha logrado posicionarse en las plataformas de streaming, con éxitos como Por siempre, Bonita y Cócteles; además su canal de YouTube cuenta con más de siete millones de suscriptores, convirtiéndolo en uno de los más fuertes en cuanto a artistas mexicanos se refiere.

Actualmente es una de las artistas del momento tan solo en Spotify ha registrado más de dos millones de oyentes mensuales, mismos que la han consolidado como una de las artistas más sobresalientes del entorno digital, este gran éxito la ha llevado a una nueva etapa al firmar con Sony Music.