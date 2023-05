Inicia la edición 76 del Festival de Cannes

CANNES. El festival de Cannes (16 al 27 de Mayo), el magno evento mundial del cine inicia aspirando a repetir su excepcional éxito del año pasado.

Las situaciones adversas y las paradojas no faltan. El sangriento conflicto en Sudán en el momento en que por primera vez una producción de ese país se encuentra en selección oficial; la guerra en Ucrania se refleja en la ausencia de producciones oficiales rusas de la selección. Mientras que una producción gala inaugura hoy el certamen, las persistentes y dinámicas protestas contra la política social del presidente Macron podrían afectar el buen desarrollo del certamen, los sindicatos amenazan con cortes de energía eléctrica en Cannes durante el festival.

A pesar de todo esto, el delegado general del certamen, Thierry Fremaux se muestra determinado a dejar patente, a través de una muy fuerte selección de películas, que los años de vacas flacas a raíz de la pandemia son definitivamente cosas del pasado.

Por un lado, se reconfirma el regreso a la Croisette de multimillonarias producciones de estudios y plataformas norteamericanas, a pesar de la ausencia en competencia de producciones de Netflix, que sigue sin aceptar las reglas del certamen: para que una película sea seleccionada en la justa oficial, se precisa su posterior estreno en salas cinematográficas del país.

Tanto la nueva película de Martin Scorsese “Killers of the moon flowers”, producida por la plataforma Apple, como “Indiana Jones and the Dial of Destiny” no solamente galardonarán el certamen con la presencia en el tapete rojo de sus estrellas Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Harrison Ford, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen, aprovecharán además la enorme publicidad que significa un estreno en Cannes, como fue el caso de Tom Cruise y su “Top Gun Maverick” lanzado en 2022.

Otro tanto sucede con la plusvalía que las películas adquieren para su futuro comercial y el camino hacia recompensas como los premios Oscar, justamente por haber sido estrenadas y promovidas en Cannes. Recientes son los casos de “Elvis”, “Top Gun” y “El triángulo de la tristeza” del sueco Ruben Östlund, estrenados aquí y todos nominados a la gran estatuilla de Hollywood. Además, Östlund -Palma de Oro en 2022 por El triángulo de la tristeza - preside el jurado internacional de esta edición.

Otros galardonados en el pasado con la Palma de Oro estarán en Cannes seleccionados en competencia oficial, entre ellos el japonés Hirokazu Kore-Eda, el legendario británico Ken Loach -dos Palmas-, el turco Nuri Bilge Ceylan y el italiano Nanni Moretti. Este último hace pareja con su compatriota Marco Bellocchio en un año especialmente fuerte para las películas italianas.

Otros cineastas de renombre que regresan a la selección oficial son, el gran maestro español Víctor Erice, después de más de cuarenta años de silencio, su compatriota Pedro Almodóvar, el finlandés Aki Kaurismaki, el japonés Takeshi Kitano, el norteamericano Wes Anderson y su compatriota Todd Haynes a la vez que se celebraran homenajes póstumos al portugués Manoel de Oliveira y al recién fallecido Jean Luc Godard con la presentación del trailer de su inacabada última película.

Alrededor de estas luminarias, Fremaux armo su selección oficial con películas de países y de cineastas nuevos que por primera vez estarán en Cannes, producciones procedentes de Sudan, Mongolia, Senegal y Vietnam.

Respecto al tan debatido tema de paridad de género, se cuenta en competencia con el número récord para Cannes de siete realizadoras, entre los directores del total de 21 títulos seleccionados.

LA PRESENCIA DE MÉXICO

De America Latina no hay producción alguna seleccionada en competencia, aunque en otras secciones oficiales (Un Certain Regard, Cannes Premiere) se estrenarán películas procedentes de Brazil, Argentina y Chile.

Respecto a la presencia de México, Amat Escalante regresa a Cannes, donde en 2005 ganó el premio de la sección Un Certain Regard por “Sangre” y en 2013 el de Mejor Director por “Heli”. Su nueva pelicula “Perdidos en la noche”, una producción de Nicolas Celis Pimienta Films (Roma, Noche de fuego) es parte de la sección oficial no competitiva Cannes Premiere.

Redondean la presencia mexicana, la proyección de la cinta “El esqueleto de la señora Morales”. Rodada en 1960 por Rogelio González, con la actuación de Arturo de Córdova y de Amparo Rivelles, se presentará en la sección Clásico, al lado de películas de y sobre Alfred Hitchcock, el maestro japonés Yasuhiro Ozu, la sueca actriz de Bergman, la realizadora Liv Ullmann y Jean Luc Godard.

Además, cuatro cortos mexicanos estrenados en el festival de Morelia serán presentados en el contexto de la Semana de la Crítica, que junto con la Quincena de Realizadores, son las secciones paralelas más importantes de Cannes y presentan su propia selección de películas.

Los homenajes, acompañados por sendas clases maestras, corresponden este año a Michael Douglas -Palma de Oro honoraria-, Jane Fonda y el realizador procedente de Mali, Souleymane Cise-Caroza de Oro de la Quincena de Realizadores.

El golpe maestro viene de la misma sección, cuyo nuevo jefe, Julien Rejl logró convencer nada menos que a Quentin Tarantino de hacer el viaje hasta la Croisette, ofrecer una clase maestra en la Quincena y presentar una película sorpresa.

La producción francesa de época “Jeanne Dubarry” dirigida por la realizadora gala Maiwenn, con la actuación de Johnny Depp en el papel del rey Louis XV, es la película que inaugura el encuentro, a la vez que la producción de animación de Pixar “Elemental” clausura el certamen y la gala de premiación el sábado 27 del mes.