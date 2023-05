Exhibirán en Cannes el clásico mexicano El esqueleto de la señora Morales

El Festival de cine de Cannes anunció los títulos que formarán parte de su sección Cannes Classics 2023, entre los que se encuentra la versión restaurada de la película mexicana El esqueleto de la señora Morales, de Rogelio A. González, cuya restauración estuvo a cargo de la Cineteca Nacional.

La 76 edición del Festival de Cannes se desarrollará entre el 16 y el 27 de mayo. Los organizadores anunciaron que en la sección de clásicos también se recordará el centenario de los estudios Warner, homenajeará al director japonés Yasujirō Ozu y presentará restauraciones de otras películas, como la argentina El hombre de la esquina rosada de René Mugica con guión de Jorge-Luis Borges.

Otro programa del que se adelantaron detalles es el de las sesiones en la playa, donde para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Bruce Lee, se exhibirá la película Way of the Dragon.

El festival realizará un homenaje al director español Carlos Saura, fallecido en febrero pasado, que formará parte de sus proyecciones en el Cine de la Playa, con la exhibición de restaurada de su película Carmen, que, de acuerdo al festival, el realizador llevaba "especialmente en el corazón".

El francés Jean-Luc Godard también recibirá un homenaje, en la que será la primera edición del festival tras su muerte. Al emblema de la Nouvelle Vague se le recordará en la proyección de otra cinta restaurada, Le Mépris, y el documental Godard por Godard, así como el estreno del tráiler de la obra en la que trabajó en sus últimos días, Drôles de guerres, de sólo 20 minutos.

Se presentará en competencia las nuevas películas de Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders, Ken Loach y Karim Aïnouz.

Fuera de competencia se podrá ver el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida. El festival también contará obras latinoamericanas como Perdidos en la noche, del mexicano Amat Escalante, Eureka, del argentino Lisandro Alonso, o la chilena Los colonos, ópera prima de Felipe Gálvez. Con información de EFE