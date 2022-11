Homenaje sinfónico a José José en el Domo de la Feria

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Una vez más el cantante Víctor Carré, ofrecerá homenaje a uno de sus grandes ídolos, el próximo 12 de noviembre en el Domo de la Feria con el espectáculo "José José Sinfónico".

Originario de León, Guanajuato, Carré ha sido reconocido por realizar giras junto a la famosa Big Band Jazz de México, además de ser el líder del tributo a Queen de la banda Victory, así como haber realizado ya anteriormente homenajes a José José y Frank Sinatra.

En esta ocasión su voz se fusionará con una orquesta para interpretar los éxitos más grandes del "Príncipe de la Canción".

Sorpresas

Como invitado especial abrirá el concierto el ex vocalista de Los Ángeles Negros: Maurizio Ruiz, quien deleitará al público con el repertorio emblemático de su anterior agrupación, así como lo mejor de Pasteles Verdes, Los Terrícolas y otras bandas que alcanzaron gran fama en aquellos años.

Algunos éxitos que no podrán faltar son "Almohada", "Lo que no fue no será", "El Triste", "Volcán", "La nave del olvido", "Lo pasado, pasado", "Buenos días amor", "Amar y querer" y muchas más, temas que el cantante Víctor Carré supervisó cada uno de los arreglos orquestales que esa noche harán vibrar a los asistentes.

Acompañados por una orquesta sinfónica que llevarán al público a un nostálgico recorrido musical por los grandes temas de José José que marcaron la escena musical para siempre.

Del Teatro al Domo

Hace tres años el Teatro Manuel Doblado fue el recinto que Víctor Carré, ofreció una noche sinfónica con “Vive el Príncipe: Homenaje a José José”, en aquella ocasión estuvo acompañado por el compositor chiapaneco, Carlos Macías reconocido por temas como “Mil Vidas” y Nadia, la cantante surgida en la primera generación de “La Academia”, ofrecieron un gran show en honor “Al príncipe de la canción”.

Los boletos ya están a la venta en las taquillas del Domo de la Feria y vía electrónica por Arema Ticket.