Palenque de León tiene espectacular cierre con Edén Muñoz [FOTOS-VIDEO]

León, Gto. (OEM, Informex).- Esto no se acaba hasta que se acaba. La última noche del palenque de León, tuvo un cierre espectacular como no se había visto desde años, con la presencia de Edén Muñoz, ex integrante de Calibre 50.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

PRIMERA VEZ

El cantante y compositor de Los Mochis, Sinaloa, se presentó por primera vez en el redondel para cerrar las noches de Feria Estatal de León.

No hay fecha que no se cumpla, ni el público sabía que le esperaba; ni Edén sabía a qué público se iba a enfrentar, solo se llegó la hora de encontrarse y ambos dar lo mejor de sí.

Desde las 9 de la noche el intérprete de “Chale”, llegó a su camerino para prepararse y hacer frente a su primer reto del año. En las gradas poco a poco la gente comenzó a llegar.

La primera vez siempre queda guardada y esta vez no fue la excepción, sus fans no le fallaron más de 5 mil personas se dieron cita en el último día del Palenque.

CHALE

Después de minutos de espera, a las 11:47 pm llegó el momento con un video previo y una caricatura que dio la bienvenida.

El escenario se iluminó para recibirlo en una lluvia de luces y humo, ataviado con vestimenta en color negro, acompañado de su acordeón en color morado, 20 músicos con el tema “Amor del bueno”, inició la velada y la ovación no se hizo esperar.

Al cantautor mochitense no le falló el público y aunque tuvo varias fallas de audio no se molestó y siguió con “El amor no fue pa’ mí”, y “Creo en ti”, sonaron en el recinto.

“Hoy van a escuchar temas que me han tocado escribir a lo largo de estos años que nos han regalado juntos, primero que nada quiero recordar al maestro José Alfredo Jiménez ¡Arriba Guanajuato! “ expresó segundos después de iniciar.

Antes de dar la bienvenida dijo que sería una noche en donde iba interpretar todos los temas de su autoría. Rápidamente atrapó al público con su sensibilidad; de lo romántico pasó al baile como buen representante del regional y puso a bailar con “Provócame” y mencionó que sería una noche de ruleta musical.

Gossip Arranca la Banda MS festejos de 20 años de carrera en el Palenque de León [FOTOS-VIDEO]

CONSEJOS GRATIS

Edén presentó por primera vez su tour “Consejos gratis”, un personaje animado lo apoyó para dar algunos consejos a su público como “La vida es para vivirla”, “Va llegar lo que tenga que llegar” y “A las mujeres hay que consentirlas”, el cantante se ganó a los asistentes.

“Cómo estás tú”, “Tu postura”, “No sabía cuánto”, “Cabrón y vago”, formaron parte de su repertorio de la noche.

CHALE

Un momento de éxtasis se vivió con el tema “Chale”, recién compartió que nadie le auguraba éxito después de estar en una agrupación tan exitosa.

“Te voy a encontrar, “Tú postura” y “Oficialmente en soltería”, demostró que sus letras y música tienen su sello particular e invitó a los asistentes a ponerse “el pedón de su vida”, y para animar a todos sonó “A la antigüita”, que hizo estallar el ánimo desde la primera fila hasta la última ya que corearon el tema y siguió con “Simplemente gracias”, con la que el amor se desbordó en cada rincón del palenque no había otro sentimiento más que amor.

HOMENAJES

Como la anunció, la ruleta musical estuvo presente y la primera en hacerse presente fue Selena con “Amor prohibido” y “El chico del apartamento”, la reina del tex mex se hizo presente.

La gente iba conocer los temas que él ha escrito y presentó “Qué agonía” y “Mientes”, con los que arrancó suspiros.

Jenny Rivera con “Inolvidable”; Joan Sebastian con “Sangoloteadito” y “Tatuajes”; de Ana Gabriel, señaló que no había mujer que cantara mejor que ella y la homenajeó con “Simplemente amigos”; Chalino Sánchez y Vicente Fernández se hicieron presentes con sus temas más representativos y que lograron encantar a los asistentes en la última noche del Palenque.

PEDIDA DE MANO

A las 2 de la mañana se despidió del escenario y regresó para ser testigo de un sueño de amor, una pareja se presentó en el escenario para formalizar su compromiso.

“Quédense aquí para cantarles espero que este sea el himno de ustedes de hoy para siempre”, e interpretó “Siempre te voy a querer”.

Volvió a complacer con “A la antigüita”, y después de dos horas Edén cantó y encantó a los asistentes cerrando con broche de oro a las 2:20 de la mañana.

HOMENAJES

Selena

Jenny Rivera

Valentín Elizalde

Joan Sebastián

Ana Gabriel

Chalino Sánchez

Vicente Fernández

Marco Antonio Solís

A DETALLE