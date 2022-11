El metal sigue llegando a León ¡Therion confirma concierto en León!

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- Una de las bandas más importantes del metal sinfónico a nivel mundial: Therion, ofrecerá un concierto en el Teatro Manuel Doblado el próximo 2 de febrero.

Luego de cancelar su gira europea, Therion prepara algunos conciertos en México para 2023, la banda de symphonic gothic metal anunció un tour compuesto por 14 fechas. Además de León, Morelia, Puebla, Pachuca, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, Monterrey Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz, Villahermosa, Mérida y Cancún.

La visita a la Capital de la Piel y Calzado será en el segundo mes del próximo año a unos de los escenarios más emblemáticos de la historia de la ciudad como lo es el Teatro Manuel Doblado.

Therion, que en griego significa "bestia", empezó como banda de death metal pero después agregaron elementos orquestales y sinfónicos, empleando coros pesados y reminiscencias de música clásica, que se convirtieron en su sello melódico.

Apenas el 28 de octubre lanzaron Leviathan II, disponible en todas las plataformas digitales y en formato físico (con sus retrasos en el vinil)

La noticia de su regreso a tierras aztecas ha causado gran expectación entre sus seguidores y la banda ha utilizado sus redes sociales para preguntarles que canciones quieren escuchar en vivo “¿Qué canciones de Leviathan II les gustaría ver en vivo en la próxima visita de Therion a México?”, prometieron que según las respuestas harán su setlist .

Creada en 1987 por Christofer Johnsson, la agrupación sueca presentará en la Capital Mundial de la Piel y el Calzado lo mejor de su discografía, destacando éxitos como "Blood of Kingu", "Eternal Return", "Draconian Trilogy", "Via Nocturna" y "The Rise of Sodom and Gomorrah", entre muchos otros.

La venta de boletos arrancó desde el 25 de noviembre en línea y los boletos tendrán un costo de $900, $800 y $700.