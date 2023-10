Edgar Barrera crece a paso firme: acumula 13 nominaciones al Grammy Latino

Hace poco más de una década, Edgar Barrera trabajaba doblando ropa en un supermercado de Estados Unidos, también limpió pisos y era el repartidor del café; hoy, este mexicano oriundo de Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas es el máximo nominado en la edición número 24 de los Grammy Latino, con 13 postulaciones.

Con sólo 33 años de edad, el compositor, músico y productor ya cuenta con 18 premios Latin Grammy, un Grammy y ha trabajado con estrellas de talla internacional como Shakira, Alejandro Sanz, Ariana Grande, Bad Bunny y Camilo, entre otros. Pero su camino no ha sido siempre de éxito; si bien la música estuvo presente en su infancia, no tuvo las puertas abiertas de inmediato, al menos no como él esperaba.

“Siempre estuve rodeado de música, hasta que me vine a Miami a los 20 años a buscar una oportunidad, me abrieron las puertas del estudio y empecé desde abajo, sirviendo café, limpiando el estudio, me tocó todo ese proceso de aprendizaje y me da mucha satisfacción saber que pasé por todo eso y que todo eso no fue de la noche a la mañana”, afirmó Barrera en entrevista con El Sol de México.

“A veces la gente se desespera, sobre todo las nuevas generaciones, ellos quieren todo muy rápido, todo es tan TikTok, tan viral, se quieren hacer virales en uno o dos días, pero yo siento que lo que rápido llega, rápido se va y lo que se va trabajando desde abajo, con cimientos firmes, si tienes todo bien montado, al final la estructura se mantiene y la recompensa es mucho mejor”, agregó el compositor.

VA PASO A PASO

A los siete años de edad, aproximadamente, Barrera ya había aprendido a tocar la guitarra, gracias a la influencia de su padre Luis Alberto Barrera, quien actualmente trabaja en el grupo musical Mister Chivo, fundado en Tamaulipas. Desde esa edad, junto con sus primos y algunos amigos cercanos creó su propia agrupación con la que sólo ensayaban y pocas veces se presentaron en vivo.

A los 10 años de edad ya componía canciones, claro, sin tanta profundidad como ahora, reveló.

Cercano a la mayoría de edad, el joven aspirante a músico regalaba discos y tarjetas de presentaciones a cantantes que salían de las instalaciones de alguna radiodifusora o empresa televisiva.

Al cumplir 18 años se presentaba en bares y complejos nocturnos para demostrar su talento; pero fue a los 20 años que se mudó a Miami, Florida en donde comenzaron a surgir nuevas oportunidades.

Su padre le advirtió desde un inicio tener cuidado con los contratos. Le pidió que los leyera a detalle, sin prisas, leerlos muy bien antes de firmar, ya que, dice, un mal contrato o un mal negocio puede tener resultados fatales.

Su carisma y ganas de trabajar lo llevaron a escalar hasta ser productor musical y concretar sus sueños de trabajar con artistas con los que creció escuchando su música, así como enrolarse con los nuevos exponentes.

“Con Ariana Grande (con ella trabajó en la canción ‘Boyfriend’) aprendí qué es ser un artista completa, entiende uno por qué están donde están, Ariana se graba y se edita sola; Shakira (le produjo ‘Me gusta’ y ‘El Jefe’) es una perfeccionista que me hace ser un mejor productor todo el tiempo porque me está empujando y diciendo: ‘esto puede quedar mejor, esto puede quedar así’, Shakira se mete hasta los decibeles de una frecuencia, aprendes mucho.

“Con Bad Bunny (a él le produjo ‘un x100to’) aprendí que las cosas hay que dejarlas fluir solas y que si se dan, se darán, Bad Bunny grabó ‘un x100to’ un lunes, luego a los cuatro días grabamos el video, tres días después, la canción ya estaba saliendo, aprendí que la música es para eso, para soltarla, no tenerla guardada en el teléfono o en la computadora y uno va aprendiendo algo de todos, eso es lo que termina formándonos quiénes somos”, expresó Barrera.

Pero, ¿cuál considera que puede ser su secreto del éxito?

“La clave está en saber escuchar y rodearte de las personas que saben hacer su trabajo, yo trabajo mucho en equipo, es algo que me diferencia de otros compositores y productores a quienes se les sube el ego en la cabeza, a mí no, yo no tengo nada de egos, trato de ser una persona que siempre recibe todo con humildad, recibirlo de la manera más humanamente posible.

“Los consejos son esos, saber escuchar; si hay cosas que tú no sabes hacer, debes buscar a la persona que sea experta en el tema, trabajar con ellos, yo aprendo todos los días, todos los días trabajo con compositores, trabajo en equipo, me estoy sentando a producir con chamaquitos nuevos, componiendo con gente diferente todos los días, empapándome, viendo, escuchando cómo están haciendo las melodías, cómo están cambiando y de todos voy agarrando un poco de todo y aprendiéndoles”, aseguró.

LOS PREMIOS A CASA DE SUS PAPÁS

Y, a pesar de trabajar con estos artistas, el tamaulipeco se mantiene con los pies sobre la tierra, llega de trabajar y saca la basura de su casa, lava los trastes o hace alguna otra tarea, como cualquier persona. Hasta ahora, no se considera el máximo exponente dentro de su ramo, ya que en su estudio aún se encuentran las fotografías de aquellos artistas de quienes toma inspiración y quisiera algún día alcanzar el éxito y fama que ellos tuvieron, estos son: Amy Winehouse, The Beatles, U2, AC/DC, Drake o Jimi Hendrix.

“En mi estudio no tengo ningún reconocimiento colgado, los discos de oro que me dan, los Grammys, todo eso yo lo mando para casa de mis papás u otro lado donde yo no los vea, yo tengo cuadros de gente que me inspira, eso es lo que más me mantiene en los pies en la tierra y todos ellos (las imágenes de los cuadros) me dicen que no soy nadie porque esos cabrones son más grandes que cualquiera, si me mantengo humilde es eso, mantener contacto con mi familia, soy muy de la casa, mi esposa me mantiene en la realidad también, soy una persona normal”, dijo.

Esa humildad es la que les transmite a sus “hermanos”, como él les llama a los integrantes del Grupo Frontera a quienes firmó para su sello discográfico BorderKid Records (fundado en 2022) y con quienes logró grabar la canción un x100to’ en colaboración con Bad Bunny.

“Son chamaquitos que los conocí tocando para 20 personas y ahora apenas estuvimos en el Zócalo tocando para 250 mil, es una locura y que todo esto haya pasado en un año de trabajo, es algo que les inculco a ellos, que nunca pierdan el suelo.

“Me gusta esto de estar detrás con mi sello discográfico apoyando artistas; como productor quiero seguir creciendo, trabajar con artistas como Bruno Mars o Post Malone, tengo mucho que seguir creciendo, mucho que aprender y tengo muchos planes”, sostuvo.

Para la edición 24 de los Premios Latín Grammy, que se llevarán a cabo el 16 de noviembre en Sevilla, España, Barrera tiene nominaciones en categorías de Mejor Canción Pop, Grabación, Álbum y Productor del año, dos más para compositor en temas como "NASA", con Alejandro Sanz y Camilo y "un x100to".

En la categoría de Mejor Canción Tropical destaca "Ambulancia" de Camilo y Camila Cabello, "El merengue" de Marshmello y Manuel Turizo, "La Fórmula" de Maluma y Marc Anthony, y en Regional "Alaska" de Camilo y Grupo Firme, "La siguiente" de Kany García y Christian Nodal y "un X100to".

“Es un orgullo ser mexicano y ser el más nominado, estamos representando, sobre todo, lo que está pasando en México, con toda la música que estamos haciendo y que estamos a niveles globales, eso es lo que más me llena de orgullo, que se puede.

“Quiero darles el ejemplo de que sí hay productores en México, me costó mucho trabajo que me abrieran las puertas y, ahora, estar ahí, más nominado y que se haya venido la bolita para acá de este lado es lo que me da satisfacción”, concluyó.