Paulina Arenas brilla en los Grammy Latinos con un álbum de catarsis

La cantautora colombiana Paula Arenas está nominada en los Premios Grammy Latinos en cuatro diferentes categorías, todas ellas ligadas a su disco “A ciegas”, un material que, en entrevista con El Sol de México, definió como “un trabajo de catarsis emocional”.

Entre las categorías en las que ha sido nominado el disco están “Álbum del año” y “Mejor álbum pop vocal”. “Nunca deja de ser maravilloso, es algo que te llega al alma de felicidad. Yo como artista independiente, como mujer, como romántica y como cantante que no hago millones de números, me siento muy afortunada. Qué bonito es saber que la academia apoya a artistas como yo”.

Asimismo, la canción “Déjame llorarte” por sí misma tiene otras dos nominaciones, “Grabación del año” y “Mejor canción pop”, un tema hecho en colaboración con Jesús Navarro. “Me da mucha alegría que mi colaboración con Jesús Navarro, vocalista de Reik, haya logrado dos nominaciones. Eso me causa demasiado orgullo porque es un artista con el que yo extrañaba cantar y que es mi amigo”, comentó la artista.

“Teníamos en la mente hacer una canción, yo creo que “Déjame llorarte” está escrita también para él. Yo siendo su admiradora siento que hizo que luciera. Todo lo que ha pasado alrededor de esta canción ha sido muy especial”, agregó la cantante sobre el tema grabado en México.

Además de esta pieza, “A ciegas” incluye otros temas como el sencillo homónimo, “Árboles”, “Pasos en falso”, “Inesperado”, “Un día a la vez”, “Déjame hacerme la buena” y “Puro sentimiento” a dueto con Manuel Medrano. Aunque el disco se clasifica en el pop, en esta producción, como en el resto de su trayectoria, la intérprete bogotana explora otros ritmos, la mayoría ligados a la herencia latina y a su país de origen.

“Yo soy latina totalmente, eso influencia mi lado musical, tanto en la bachata, en otros álbumes el vallenato, la cumbia también me encanta. No hago música folclórica, pero sí tengo muchos rasgos de la que es de mi país o en mis alrededores”.

“Me doy la oportunidad de no cerrarme solamente a las baladas, por ejemplo “Puro sentimiento” es una canción muy del lado de los Bee Gees. Hay distintas cosas que pasan en el álbum que me parece que lo hace especial, porque no es un disco aburrido”, agregó.

Además de esperar los resultados de los Premios Grammy Latinos, próximos a definirse el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones, en Sevilla, España, Paula Arenas estará presentándose como telonera de Carlos Rivera en su gira “Un tour a todas partes”, que tendrá seis fechas por Estados Unidos, del 13 de octubre al 5 de noviembre.





“Es un cantante increíble que lleva la bandera de nosotros, los cantantes románticos que creemos en las letras profundas y en el amor”, dijo sobre la sinergia con Rivera.

Por otra parte, Paula Arenas tiene el deseo de regresar a escenarios mexicanos en algún momento, después de haberse presentado el pasado 10 de agosto en la Ciudad de México. “Amo al público mexicano, son unos románticos. No veo la hora para volver, esa fue la primera de muchas, la idea es volver lo más pronto posible llevando “A ciegas”, finalizó.