Cuestionario proust : José Luis “Cheo” Pardo

El venezolano, fue miembro cofundador y compositor principal de Los amigos invisibles, ganadores del Latin Grammy. También ha lanzado remixes para una amplia variedad de artistas, incluidos Beastie Boys, David Byrne, Devendra Banhart, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Monsieur Periné y Basement Jaxx.





¿El principal rasgo de tu carácter?

Terco





¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?

Ropa limpia, agua caliente, queso parmesano y dormir empiernado.





¿El rasgo que más te desagrada de ti mismo?

Ser muy terco

¿Y el que más te desagrada de los demás?

La mentira





¿Tu gran miedo?

Que esta sea la última vez





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Contento





¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No hacer cosas que no quiero hacer





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

Amabilidad, no debería ser una virtud, debería ser normal





¿La persona viva a la que más admiras?

Mis papás

¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Si lo nombro le doy más poder





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Básicamente…





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Yo jamás he mentido ni lo volveré a hacer





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

Honestidad





¿Y la que más te gusta en una mujer?

Sentido del humor

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi hijo Tomás





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Anoche en casa, justo antes de dormirme, cuando pensé en cómo estuvo el día





¿Qué talento te gustaría tener?

Ser ambidiestro





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber llegado hasta aquí sin muchas cosas que arrepentirme





¿Dónde te gustaría vivir?

Unos años en Australia, otros en París, otros en el Amazonas





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi guitarrita blanca, es muy buena amiga

¿Tu pasatiempo favorito?

El cine





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Un oso, para dormir sabrooooso. Eso estaría bien.





¿Cómo te gustaría morir?

Viejito





¿Tienes un lema?

If it’s not a fuck yeah, it’s a fuck no!!!