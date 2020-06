Confirma vocalista de la Banda MS que tiene coronavirus

León, Guanjuato.- El músico Oswaldo Silvas hizo público que al presentar síntomas relacionados con el Covi-19, se realizó una prueba la cual dio positivo.





La tarde de este lunes 15 de junio, el vocalista a través de un video publicó sus resultados sobre la prueba que se realizó, y es que confesó que en un inicio no creía en la pandemia.

"Les voy a contar mi historia"

Encerrado en su recamara y comiendo avena, “Walo” platica que siempre estuvo en su casa, sólo salía para lo indispensable por lo que decidió acudir a clases de box, puesto que ya estaba cansado.

Al segundo día de ir a clases empecé a sentir dolor muscular, y dije es lo aporreado de la clase a parte ya es la bola de años.

Al inicio pensó que el dolor fue a causa del ejercicio, y al pasar los días y ver que el dolor no se quitaba decide llamarle a su doctor.

Tengo fiebres por la noche, tengo dolor en la espalda baja, en los huesoso… en todo.

Le dijo al doctor, porque se llegó a pensar que podría ser una infección.

Al pasar los días, pensaron que no era una infección, sino dengue por las reacciones que tuvo Oswaldo en su organismo con el medicamento.

Pasaron nueve días y me di cuenta que el dengue no dura tanto, entonces fue que le volví a hablar al doctor porque se empezaron a agravar síntomas como dolores de cabeza, la fiebre no bajaba, las noches eran un infierno.

El cantante a través de un video pide a las personas que tuvieron contacto con él que se aíslen para no contagiar. Además reprueba que autoridades guarden generales de las personas con Covid-19.

“Yo sé que hay mucha ignorancia de personas que atacan a enfermeros, doctores que tiene el virus, y ese es el miedo de que la gente no diga que tiene el virus, pero a mí se me hace ilógico, al fin de cuentas yo tengo el virus, me aíslo, estoy en mi recámara y nadie va a venir a agredir”.