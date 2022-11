Con “Orgullo prieto”, Tenoch Huerta quiere provocar la reflexión sobre el racismo

Sonriente, Tenoch Huerta afirma: “Ya me puedo morir, ya tengo dos hijas, ya sembré un árbol, ya escribí un libro”. El actor que interpreta a Namor en la película Pantera Negra: Wakanda por siempre lleva el movimiento del colectivo Poder prieto, del que es parte, a un libro.

A sus 41 años, el actor debuta como escritor con Orgullo prieto, que describe como un anecdotario en el que plasma sus experiencias, un proyecto que surgió “del dolor, de la rabia, del descontento” por la discriminación que existe en el país a partir del color de piel de las personas.

Cine Tenoch Huerta recibe premio Sin Fronteras: "Hoy un chamaquín de Ecatepec trabaja en Hollywood"

No se considera un activista. “Esa es una palabra muy grande, yo no creo serlo, sólo soy un amplificador de mensajes, soy chismoson”.

El libro, asegura, “me dio la oportunidad de expandir más mis vivencias, nos da otro tono para hablar de temas que no son tan sencillos. Desde mi perspectiva no deberían de ser temas escabrosos, pero en un país profundamente racista como es México, es escabroso hablar de estos temas”.

El actor comentó que no sabe cuánto poder pueda tener su libro, pero “si logra que la banda empiece a cuestionar cosas ya estamos del otro lado. Es a lo que más aspiro, a que la gente se cuestione cosas, porque al no aceptar la realidad del estatus quo, buscarás las maneras de desmontar y transformar el sistema”.

Tenoch comentó que la discriminación que se hace por el color de piel puede afectar la autoestima, como le sucedió a él.

“Hablar de racismo es duro y se agradecen las resistencias”, reflexionó, al considerar que el contenido de su libro es accesible. “No soy académico. No es un libro para cierto sector privilegiado. Intente hacer un libro sencillo, accesible para toda la banda y sí tiene rigor, con conceptos explicados y contrastados”.

Habla desde el lado que le toca vivir y la industria cinematográfica de México no sale airosa.

“Tenemos una imagen que se inventó en el cine nacional del charro valiente que canta rancheras, pero agachado, callado”.

Asegura que el ideario construido alrededor de esa figura que se muestra sonriente al mundo, oculta un monstruo brutal y horrible debajo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La misma construcción del macho mexicano cómoda para el priísmo, para un Estado monolítico que quería gente chambeadora, valiente, que se callara la boca y no protestará, por eso el macho mexicano se aguanta y se calla. Es chingón, le mete duro, pero es violento, agresivo, se arroja a la vida, siempre se calla, baja la cabeza y no la hace de pedo”.

Huerta explicó que no está en contra de la gente que tiene poder y privilegios. “Yo tengo privilegios y ahora tengo poder mediático. Sólo tengamos conciencia. Siempre se está mejor con la panza llena, cuando tienes un techo en la cabeza y ropa cómoda sobre tu piel. Y si no tenemos todo esto es porque tiene que ver el racismo, el clasismo, el machismo; en parte y ahora en esta trinchera me he colocado y en la que quiero luchar para generar una mejor vida a las criaturas hermosas y dar un mejor país”.

Orgullo Prieto está disponible en formato físico, descargable y en audiolibro, con una narración del propio actor.