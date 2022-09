Bryan Brown, orgulloso de mostrar la belleza de la tercera edad

El actor británico Bryan Brown considera que la vida es para disfrutar cada momento, sin importar la edad que tengas. Por ello se siente muy orgulloso de participar en la serie Darby y Joan, una historia sobre dos personas de la tercera edad.

“Es importante contar historias con las que la gente se pueda relacionar. Estamos acostumbrados a contar historias de personas entre los 25 y 40 años, pero la gente ahora vive más”, señaló en entrevista con El Sol de México.

“El otro día me dijeron que voy a vivir hasta los cien años si me mantengo saludable, si vamos a vivir más, debemos estar sanos en nuestra mente y cuerpo, para que sigamos disfrutando las cosas”, agregó.

La serie, cuya primera temporada está disponible en la plataforma Acorn TV, sigue la historia de Jack Darby (Brown), un detective de homicidios retirado quien emprende un recorrido por las carreteras de Australia, en un intento por empezar de cero.

En su trayecto se encuentra con Joan Kirkhope (Greta Scacchi), una enfermera inglesa que tras quedarse viuda, viaja a dicho país para buscar respuestas sobre la muerte de su esposo.

El nominado al Emmy (por The Thorn Birds) expresó que la belleza de esta historia radica en mostrar que es posible tener un nuevo comienzo, sin importar qué edad tenga una persona.

“Depende de qué implique empezar de nuevo, puede que hagas un cambio mayúsculo en tu vida, o que ni siquiera te des cuenta que estás iniciando de cero. Nunca es muy tarde para liberar tu potencial, porque podemos hacer muchas cosas, nunca es muy tarde”.

Debuta en la literatura

Esa parte de nuevos comienzos la experimentó recientemente en su vida real, pues hace un año publicó el primer libro de su autoría, que se trató de una compilación de historias sobre crimen.

“Empezó desde que vi algo en televisión de un grupo de personas de mi edad, que habían estado involucradas en una estafa. Y al ver eso se me ocurrió la idea de una serie basada en eso, y empecé a escribir la propuesta, pero conforme iba avanzando decidí seguir y seguir, así que dejó de ser una propuesta, y me di cuenta que estaba escribiendo una historia corta”.

Bryan continuó: “Alguien la leyó, y me dijo que le gustaba mi estilo, y poco a poco fui escribiendo más, hasta que un editor lo vio y me dijo que le gustaba. Y terminó siendo una historia para el papel, y no para la televisión”.

El originario de Sydney, Australia, confesó que hasta la fecha se sorprende mucho cada que entra a una librería y ve su nombre escrito en los anaqueles. Asimismo, adelantó que ya está próximo a terminar una segunda novela, basada en personas de la tercera edad que practican surf.