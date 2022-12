Bronzon, un éxito con “Apocalipsis”

Bronzon, el nuevo talento latino se encuentra promocionando su último tema “Apocalipsis”, el cual a sólo dos semanas de su lanzamiento ha logrado más de 40 mil reproducciones en Spotify.

En el video oficial, que está próximo a estrenarse, se escuchan elementos como el dance hall, reggaetón y un coro muy pegajoso.

El artista venezolano, que compartió a principios de 2022 escenarios en festivales con De La Ghetto, Lalo Ebratt, Beéle, Reykon, Yera, Skinny Happy y muchos más, busca el posicionamiento nacional e internacional.

El cantautor reveló que entre sus proyectos para el 2023 se encuentran participar en el Music Life Fest, junto a talentos internacionales como Beéle, Ñejo El Bronko, Totoy el Frio y artistas nacionales.

Bronzon expresó que a través de su música busca reflejar vivencias personales, experiencias de otras personas e historias que le han compartido.

“Me gusta mucho la producción musical y en este momento estoy viviendo un proceso de experimentar en el estudio, quiero hacer música de todos los estilos, estoy experimentando con géneros como banda, trap y electrónica”. “Busco ser un cantante versátil y no ser un artista de un solo género, de igual manera contribuir a la música de mi país, yo como muchos deseamos crecer y dejar la bandera de Venezuela en alto’’, aseguró.

Bronzon debutó en su carrera como cantante, compositor y productor en el 2021. En poco tiempo se posicionó en el record report con su tema “Como no”, que cuenta como más de 300 mil reproducciones sólo en YouTube y con la melodía “Me mientes’’, fue el primero en lograr más de 100 mil reproducciones en Spotify.

“No me creo nada de lo que está pasando con mi música, en tan poco tiempo ha crecido mucho, no sólo en YouTube, sino, también en Spotify y otras plataformas digitales, para mí es un orgullo representar a mi país y colocar un granito de arena en la industria musical’’, concluyó.

