Bratty prepara su primer concierto en el Auditorio BB

Bratty comenzó a hacer música para divertirse y pasarla bien, y esa fórmula la llevó a figurar en el cartel de Coachella de este año. Esa experiencia de estar frente a tanta gente le brindó la herramientas para sentirse más confiada en el escenario, y entablar ese vínculo con sus fans.

Con esa seguridad hoy se prepara para presentarse en el Auditorio BB, el próximo 20 de mayo. "Trataré de llevar eso que sentí cuando estuve en Coachella a este show. Que también es algo super importante, tratar de darlo todo en cuestión de energía y mentalidad".

"Pienso interactuar mucho con la gente, es algo que he aprendido a hacer show tras show. Cuando cantaba miraba al suelo y me imaginaba que estaba sola. Ahora trato de hacer todo lo contrario, me gusta ver a la gente. Es algo que va cambiando, todo eso que aprendimos Coachella, queremos que el show de Bratty se sienta mejor".

Actualmente se encuentra preparando su próximo material de estudio, que saldrá en los próximos meses. Este proceso para ella representa un retrato de su presente, pues está convencida de que cada disco es un reflejo de lo que está viviendo.

"Es un reflejo de la evolución natural de mi persona, va a estar chido, porque cuando tenga 50 años voy a volver a escuchar mis discos, y me voy a acordar de lo que vivía cuando escribí esa canción. Es como una memoria a través de las canciones", contó al respecto.

Según adelanta, estás nuevas canciones serán algo muy distinto a lo que ha sacado anteriormente, tanto del sonido como de los temas a abordar en las letras, por lo que considera que será una compilación muy interesante de canciones.

La cantante considera que ésta es una nueva etapa en su carrera, donde se siente con más madurez y mayor capacidad para aceptar que hay elementos en su entorno que no están bajo su control, por lo que debe aprender a resolver las cosas por sí misma.

"La vida de ser artista me enseña muchas cosas en mi vida personal. He aprendido que en los shows no todo va a salir bien, he tenido algunos donde entro en crisis porque digo no estás dando esto o tal cosa se desconectó. Eso me quita el control de la situación, y he aprendido a seguir adelante".

PIDE NO TOMARSE LAS REDES TAN EN SERIO

Luego de que causó alborotó en Instagram al postear una fotografía posando junto a una imagen de Peso Pluma, la cantante aclaró que no tiene pensado hacer ninguna colaboración con él, y simplemente se tomó esa foto porque le pareció divertido.

"A veces no me tomo muy en serio, pero a veces se me olvida que la gente sí se toma las cosas muy en serio. Yo estaba en un bazar en Culiacán, y estaba ese cartón de peso pluma, y me tomé la foto y la subí a insta. Y fue así de está chistoso, lo voy a subir. No hay planes de colaboración, sólo fue algo que subí porque me dio risa".

Al hablar sobre sus planes futuros, asegura que se fijó como meta llevar su música a nuevos lugares, y presentarse en ciudades como San Luis Potosí, Cancún y Mérida, las cuales no ha visitado todavía.