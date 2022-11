Ana Gabriel aclara que no se presentará en la Feria de León 2023

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- “Pongan mucha atención está es una mentira”, fue con el mensaje que inició la cantante Ana Gabriel un mensaje en el que desmiente totalmente que vaya ser parte del elenco de la Feria de León 2023, en la Velaria de la Feria, como comenzó a circular en redes sociales en días anteriores sin ningún sustento por parte del Patronato de la Feria.

A través de su cuenta oficial de Instagram compartió una publicidad de una fanpage en la que asegura la intérprete se presentaría los días 17y 18 de enero en la Velaria de la Feria.

“Como lo he dicho y lo voy a repetir cada vez que sea necesario, si no lo ven en mis redes no hagan caso, no se dejen robar dinero. Yo solo me voy a presentar en mayo en la Arena Ciudad de México, Auditorio Telmex en Guadalajara y Arena Monterrey”, también explicó que de haber otra fecha en México, ella avisa y fue tajante al decir que esa publicidad era falsa.

“Los están engañando, estos promotores les quieren robar, ayúdenme a que la gente se entere”, esta sugerencia les pidió a sus seguidores.

Cabe mencionar que la última vez que Ana se presentó en el palenque de la Feria de León, afirmó que sería una de sus últimas visitas a la ciudad, Ya que a ella le gustaba descansar diciembre y enero, no tener presentaciones y si aceptaba era porque el empresario que lleva el palenque de León, era su amigo y lo hacía más por amistad, además que el viaje de Estados Unidos a León, era muy pesado.

Los fans le agradecieron su sinceridad con mensajes como “Lo sospeche desde un principio”; “Ojalá que vengas muy pronto te extrañamos pos acá”; “Ya me había emocionado”; “Te ayudamos a difundir reina”, es algo de los comentarios que ha generado la publicación.

Además de Ana Gabriel se ha publicado otros nombres como Kenia Os, Niky Jam, Reik, ni en la agenda de los artistas, ni el patronato de la Feria han negado, ni confirmado esta información.