Feria de León 2023 mantiene costo de entrada

León, Gto.- La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez, dijo que el costo para la entrada a la Feria Estatal de León 2023 se mantendrá en 12 pesos.

Añadió que la propuesta se analizará en las comisiones del Ayuntamiento como parte de las disposiciones administrativas.

“Hemos tenido varias pláticas con el presidente y con el consejo, la intención es justamente la facilidad para que las familias puedan estar ingresando, ahorita se conserva, ya se presentó para el análisis en las comisiones, yo espero que no haya mayor problema”, comentó.

Otros de los cambios que se van a implementar en beneficio de la ciudadanía es sumar un día más de gratuidad en el Parque Metropolitano, además del fin de semana que ya es de acceso libre con la implementación del programa municipal Pase Verde.

Además, destacó que durante el fin de semana recibió una etiqueta en sus redes sociales donde denunciaron que estaban vendiendo aves en la zona del Cerro Gordo y al acudir al llamado elementos de la Secretaría de Seguridad y Comercio y Consumo decomisaron 26 de ellas.

“Se revisó, no tenían permiso y había maltrato animal, de hecho la multa se hizo por ambas razones, por maltrato y por no contar con el permiso, las aves se pusieron a resguardo del Zoológico para que no sufrieran un mal, no es como una cosa que recoges y que mandas a bodega, tenemos que cuidar su integridad entonces están en cuarentena para verificar que estén sanas”, agregó.





En cuanto al incremento de los sueldos para los trabajadores de limpia, Alejandra Gutiérrez comentó que pedirán un segundo esfuerzo a los concesionarios para que los montos sean más elevados ya que el primer ajuste se dio hace unos meses.

“A todos esos servicios que nosotros subcontratamos porque nosotros no tenemos el expertise como es el de limpia, pedirles a quienes contratan a la gente que les paguen de manera digna”, comentó.

Referente al mandato presidencial para cancelar la verificación vehícular, la alcaldesa dijo que en León se va a seguir apretando el paso y lo calificó como un retroceso, sin embargo aseguró que en el municipio van a continuar con los operativos.

Aseguró que la propuesta para la reestructura del gabinete se está analizando y que se presentará antes de que termine el año.