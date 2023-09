Nearshoring encamina a México al boom chino: IGECO

México se convertirá en una potencia industrial como China, derivado de las oportunidades que ha traído el fenómeno del nearshoring al país, consideró Bernd Rohde, director general de la Italian German Exhibition Company (IGECO), empresa encargada de organizar la llamada Hannover Messe en el país.

“Vamos a dar el brinco de ser un proveedor industrial y un proveedor de productos finales, a ser una competencia como lo es China, a dar ese gran paso que dio China y que hizo que los demás países lo empezaran a respetar”, dijo el directivo a El Sol de México.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Tras presentar la quinta edición de la Industrial Transformation Mexico (ITM), Rohde explicó que hubo un tiempo en el que China era conocida por ser una nación que exportaba productos como juguetes de mala calidad. Sin embargo, el país asiático dio “un salto” para convertirse en uno de los principales productores de teléfonos inteligentes, computadoras, autos y aviones, entre otros.

En ese sentido apuntó que México es un país que cada día produce más y mejores bienes, como son los autos compactos. Señaló que el país puede ser en unos años como el gigante asiático, que en años recientes registró crecimientos en su economía de doble dígito y mantuvo resultados positivos del PIB cuando el resto de las naciones decreció a causa de la crisis por la pandemia.

Pero para que esto suceda, Rohde subrayó que México debe aprovechar la oportunidad que se le está abriendo con el nearshoring o relocalización.

“El nearshoring, si lo aprovechamos bien, va a tener un impacto en el país como lo tuvo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (…) Es un proceso donde más empresas van a invertir más en México para producir aquí, ya sean nacionales o internacionales”, dijo el directivo.





Finanzas BYD evalúa construir una planta en México

Aseveró que México es un país atractivo para las empresas que buscan crecer a través de inversiones, como las tecnológicas Schneider Electric y Siemens, las cuales abrirán nuevas plantas en el país como resultado del nearshoring.

En la conferencia de la ITM, ambas compañías respondieron a este diario que sus matrices aprobaron inyecciones de capital para ampliaciones de plantas y nuevos complejos. Caroline Hoarau, directora de Automatización Industrial de Schneider Electric en México, dijo que derivado del nearshoring harán inversiones para ampliar su planta en Tlaxcala y construir un nuevo complejo.

La empresa anunció planes de inversión por mil 300 millones de pesos en el país para este año, de los cuales 400 millones los destinó a la expansión de su planta existente en Tlaxcala.

Schneider Electric invirtió 40 millones de dólares (cerca de 700 millones de pesos) en la expansión de su Centro de Desarrollo e Innovación en Apodaca, Nuevo León. "Hay que seguir sembrando más plantas en México", comentó la directiva.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Roger Guerrero, jefe de Automatización en Siemens México, dijo que la empresa de origen alemán también aprobó una nueva planta en territorio nacional, en el estado de Querétaro, aunque no dio a conocer el monto.

Finalmente, Bernd Rohde dijo que el ambiente político que se vive en el país y la violencia que hay en algunas regiones, no son motivo para desincentivar inversiones. “Los valores macroeconómicos del país están sanos, no creo, no veo que haya una depreciación del peso significativa pasando el periodo electoral”, consideró.